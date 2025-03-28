Ваш уровень кортизола слишком высокий? Вот 10 симптомов, которые говорят об этом

При избыточном выделении кортизола ослабевает иммунная система, ухудшается внешность, возникают психоэмоциональные проблемы.Кортизол — это гормон стресса: он вырабатывается в коре надпочечников, и его основной функцией является снабжение организма энергией во время стресса. Кортизол вызывает повышение уровня сахара в крови, а также повышает артериальное давление, что мобилизует организм, создавая такой режим работы, который помогает ему выстоять в напряженной, потенциально опасной ситуации. Однако при слишком сильном или хроническом стрессе уровень кортизола часто становится несбалансированным, та как происходит его слишком интенсивная или постоянная выработка. Такое повышение его уровня может нанести вред организму, вызвать различные нарушения и заболевания — на это в разговоре с MedikForum.ru обратила внимание эндокринолог Антонина Гуреева.Понять, что уровень кортизола в организме является слишком высоким, позволяют следующие особенности и симптомы.Частые простуды, восприимчивость к инфекциямВ краткосрочной перспективе кортизол может подавлять в организме воспаление, так как под его влиянием активизируется иммунная система. Однако если в течение длительного времени выделяется слишком много кортизола, иммунная система из-за постоянной стимуляции начинает испытывать чрезмерное напряжение и, не выдержав, ослабевает. Результатом этого становится восприимчивость к инфекциям.Нарушения снаИнтенсивнее всего кортизол вырабатывается организмом утром — это обеспечивает нам пробуждение и прилив энергии, необходимой для дальнейшей дневной деятельности. Ближе к ночи уровень кортизола в крови уменьшается до самых низких значений, чтобы возникла сонливость, а затем наступил крепкий сон. Однако когда уровень кортизола оказывается аномально повышенным, его концентрация в ночное время снижается недостаточно, чтобы человек мог хорошо спать. Прежде всего при этом возникают проблемы с засыпанием.Повышенное артериальное давление (гипертония)Под воздействием кортизола увеличивается частота сердечных сокращений и повышается давление крови на стенки сосудов. При краткосрочном стрессе и выбросе этого гормона такая реакция помогает мобилизоваться — когда проблема исчезает, организм возвращается к прежнему режиму работы. Но при длительном выделении кортизола и его накоплении в крови артериальное давление становится постоянно высоким, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.Снижение либидоСлишком высокий уровень кортизола подавляет деятельность репродуктивной системы, может вести к сокращению менструального цикла у женщин, а также к снижению либидо.ОстеопорозИзбыток кортизола отрицательно сказывается на плотности костной ткани, та как снижает всасывание кальция в кишечнике и увеличивает его выведение через почки, что приводит к дефициту этого важнейшего для прочности костей элемента. Вдобавок гормон стресса угнетает активность остеобластов — клеток, отвечающих за образование новой костной ткани.Сильная тяга к едеПовышенный кортизол сигнализирует мозгу о стрессе, при котором организму нужны источники быстрой энергии, восполняющие его затраты. Это вызывает постоянную тягу к калорийным, жирным и сладким продуктам.Увеличение весаКортизол повышает уровень сахара в крови и одновременно снижает чувствительность клеток к инсулину, который играет роль проводника сахара к клеткам. В результате сахар не может попасть в клетки и его уровень растет, на что организм реагирует еще более значительным выделением инсулина. Поскольку инсулин подавляет процессы сжигания жира, последний откладывается и способствует развитию ожирения (особенно в области живота и лица).ПрыщиКортизол, помимо прочего, стимулирует выработку кожного сала, которое забивает поры и создает благоприятную среду для развития бактерий, провоцирующих проблемы с кожей. Вдобавок он влияет на уровень других гормонов, например, андрогенов, которые также стимулируют сальные железы и усугубляют акне.Отеки в области глазКортизол нарушает водно-солевой баланс в организме, и одним из симптомов его повышенного уровня является задержка жидкости в организме, включая область вокруг глаз. Кроме того, из-за действия кортизола может ухудшаться циркуляция лимфы, что усугубляет проблему накопления жидкости и отечности.Проблемы с желудкомПовышенный уровень кортизола напрямую влияет на пищеварение — например, способствует снижению кровотока в ЖКТ (кровь перенаправляется к мышцам и мозгу). В обстоятельствах временных трудностей это не страшно, но постоянно высокий кортизол ухудшает кровоснабжение желудка и кишечника, что нарушает моторику, вызывает спазмы, запоры, вздутие. Если учесть, что стрессовый гормон снижает выработку слизи, защищающей стенки желудка, для человека, у которого он постоянно повышен, возрастают риски желудочных воспалений, гастрита или язв.

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