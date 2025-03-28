Ученые назвали фактор, объясняющий более высокую распространенность болезни Альцгеймера у женщин

По общим данным, две трети людей с болезнью Альцгеймера – женщины. С одной стороны, это можно объяснить тем, что женщины живут в среднем дольше мужчин, поэтому больше подвержены заболеваниям. Однако, в отношении болезни Альцгеймера ученые не удовлетворяются таким объяснением и пытаются выяснить причины, почему именно женщины чаще сталкиваются с этой нейродегенеративной патологией.«Исследования, которые проводились в течение последних десятилетий, показали, что риск развития болезни Альцгеймера у женщин может быть более высоким из-за биологических, генетических или даже социальных обстоятельств», – рассказывает nature.com.Роберта Бринтон, директор Центра инноваций в области науки о мозге в Университете Аризоны, сосредоточила свое внимание на связи между снижением когнитивных функций и менопаузой – переходном периоде среднего возраста, который провоцирует изменения в женском мозге. Более 60% женщин в перименопаузе сообщают о когнитивных проблемах, таких как «затуманивание» мозга или провалы в памяти.В период приближения к менопаузе (обычно около 50 лет) уровень эстрогена у женщин начинает снижаться. Этот гормон играет роль в усвоении глюкозы клетками мозга, что важно для выработки энергии для работы мозга. Когда уровень эстрогена падает клетки мозга, которые рассчитывают на глюкозу как на основной источник энергии, начинают искать другое «топливо». Часто они обращаются к одному из основных источников липидов мозга – самому белому веществу. В этом случае женский мозг начинает потреблять собственную ткань, что приводит к повреждению и уменьшению объема белого вещества – это в конечном итоге может усугубить риск болезни Альцгеймера.Доклинические исследования показали, что у самок мышей в пременопаузе миелин белого вещества может использоваться как альтернативный источник энергии для мозга. Исследования на людях также показали связь между снижением эстрогена и деградацией белого вещества в нескольких областях женского мозга.Ученые определяют менопаузу как критический период для женщин, который может повлиять на риск развития болезни Альцгеймера в более позднем возрасте. При этом не у всех женщин, прошедших через менопаузу, развивается болезнь Альцгеймера. Причиной, вероятно, является сочетание генетических, биологических, гормональных факторов и образа жизни.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки