Российские ученые нашли способ предсказывать осложнения после операций

В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что специалисты вуза совместно с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина разработали метод, позволяющий предсказывать развитие делирия у пациентов после операций на сердце.Делирий — это форма послеоперационного психоза, возникающая примерно у 30% пациентов после наркоза.Ученые изучили обмен веществ у 150 пациентов и выявили молекулы, сигнализирующие о высокой вероятности осложнений. Этот подход основан на метаболомике — области науки, изучающей биохимические процессы в организме. В отличие от обычного анализа крови, который оценивает 10?20 метаболитов, новый метод позволяет анализировать сотни соединений, создавая более детальный профиль пациента.По словам заведующего кафедрой фундаментальной медицины НГУ Андрея Покровского, этот метод поможет врачам заранее выявлять пациентов, подверженных риску делирия, и корректировать их послеоперационное лечение.В дальнейшем ученые планируют проверить, можно ли применять этот метод для прогнозирования осложнений после других операций, требующих длительного наркоза.

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