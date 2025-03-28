Названы оптимальные модели питания для здорового старения

Сбалансированная диета, богатая растительной пищей, с небольшим или умеренным количеством полезных продуктов животного происхождения и сокращенным потреблением продуктов с высокой степенью переработки способствует здоровому старению.Новое исследование с участием экспертов из Университета Тафтса в Бостоне изучило взаимосвязь между долгосрочным соблюдением восьми режимов питания, потреблением продуктов с высокой степенью переработки и здоровым старением. Результаты были опубликованы в журнале Nature Medicine.В общей сложности были проанализированы пищевые привычки и данные о здоровье более 105 000 участников за 30-летний период. Исследователи изучили, как различные модели питания в среднем возрасте связаны с вероятностью здорового старения.Команда определила здоровое старение как достижение возраста 70 лет без серьезных хронических заболеваний и с сохраненным когнитивным, физическим и психическим здоровьем.Результаты показывают, что в целом это было особенно полезно для здорового старения, когда участники набирали высокие баллы по так называемому Индексу альтернативного здорового питания.По данным группы, при потреблении большого количества растительной пищи, небольшого количества продуктов с высокой степенью переработки и при низком или умеренном потреблении здоровой пищи животного происхождения вероятность здорового старения значительно возрастает.К перспективным диетам относятся Планетарная диета здоровья, Средиземноморская диета и диета DASH, последние две из которых известны своим положительным влиянием на сердечно-сосудистую систему.Все эти диеты предполагают употребление большого количества фруктов, овощей, цельного зерна, бобовых, орехов и полезных жиров, при этом по возможности избегается употребление обработанных пищевых продуктов и сахара.«Наши результаты показывают, что рацион питания, богатый растительной пищей и содержащий умеренную долю здоровой животной пищи, способствует общему здоровому старению», — объясняет автор исследования Марта Гуаш-Ферре. Это может способствовать улучшению рекомендаций по питанию.Исследование также показывает, что высокое потребление продуктов с высокой степенью переработки, особенно обработанного мяса и сладких напитков, значительно снижает вероятность здорового старения.Однако эксперты подчеркивают, что не существует универсальной идеальной диеты, а здоровый рацион должен подбираться индивидуально. Те, кто основывает свой рацион на растительной пище с добавлением полезных продуктов животного происхождения и избегает продуктов с высокой степенью переработки, могут задать курс на здоровое старение

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