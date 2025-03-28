Причина боли при ходьбе: почему с возрастом может возникнуть косолапость

Косолапость часто развивается уже у взрослых людей под влиянием различных факторов.С возрастом у многих людей меняется походка, и иногда развивается косолапость (эквиноварусная деформация стопы) — состояние, при котором стопа разворачивается внутрь или наружу, нарушая естественную биомеханику движения. В отличие от врожденной косолапости у детей, у взрослых это состояние возникает постепенно и может быть связано с различными заболеваниями, травмами или возрастными изменениями. Более подробно об этих причинах косолапости рассказал травматолог Владимир ГороховПочему с возрастом появляется косолапость?Последствия нелеченой косолапости в детстве:Если в детстве была легкая форма косолапости, которая не корректировалась, с возрастом деформация может усугубиться из-за нагрузки на суставы.Артроз и дегенеративные изменения суставов:Артроз голеностопного или коленного сустава может изменить походку человека, из-за чего стопа может неправильно ставиться и со временем деформироваться.Плоскостопие (особенно прогрессирующее) тоже способствует неравномерной нагрузке на стопы и деформации. Плоскостопие и косолапость нередко встречаются вместе.Неврологические заболевания:Инсульт, ДЦП, рассеянный склероз — все они нарушают работу мышц, что приводит к неправильному положению стопы и связанной с ним косолапости.Повреждение седалищного нерва (например, при грыже позвоночника) — оно вызывает слабость мышц голени и изменение походки, способствующее развитию косолапости.Травмы и посттравматические изменения:Переломы лодыжки, пяточной кости или таранной кости сопряжены с риском неправильного сращения и деформации стопы.Разрывы связок (особенно после повторных травм).Воспалительные и аутоиммунные заболевания:Ревматоидный артрит — он разрушает суставы, вызывая деформации.Подагра — в ее случае воспалительный процесс тоже может деформировать суставы стоп, что будет мешать нормальному движению и вести к появлению косолапости.Возрастное ослабление мышц и связок:После 50-60 лет снижается эластичность связок и атрофируются мышцы, поддерживающие свод стопы — это повышает риски ее различных изменений, включая те, которые приводят к косолапости.«Женщины бывают подвержены такой проблеме чаще мужчин — у них риск появления косолапости увеличивается из-за ношения тесной и острой обуви. Но в постменопаузе такая деформация стоп может возникать у женщин независимо от того, носили ли они неподходящую обувь. Этому «помогают» гормональные изменения, которые неблагополучно влияют на состояние костей и связок, способствуя развитию остеопороза и снижению коллагена».Как распознать косолапость у взрослых?Основные симптомы:Стопа повернута внутрь (варусная деформация) или наружу (вальгусная), что обычно заметно по обуви (стаптывается один край).Изменение походки: человек начинает «подволакивать» ногу, шаги становятся неуверенными.При ходьбе быстро возникает усталость.Также при ходьбе возникают боли в стопе, голени, коленях или пояснице — следствие неправильного распределения нагрузки.Учащаются отеки и судороги в икрах из-за перенапряжения мышц.Образуются «упрямые» мозоли и натоптыши, возникающие на одних и тех же участках стоп.Тест: есть ли у вас косолапость?Посмотрите на свою обувь — если подошва стирается неравномерно (сильнее с одной стороны), это признак неправильной постановки стопы.Пройдитесь босиком по песку или мокрому полу – если отпечаток стопы развернут внутрь/наружу, стоит обратиться к ортопеду.Попробуйте присесть — если стопы не стоят ровно, а колени «заваливаются», это может указывать на проблему.«Вы можете предотвратить появление косолапости, если будете как можно реже носить высокую и тесную обувь. Также следует по возможности избегать длительного стояния, чтобы не перегружать ноги. Что еще важно — не допускать ожирения. Значительный избыточный вес также может способствовать деформации стопы, поскольку он оказывает повышенное давление на кости и связки».Чем опасно это состояние, если его не лечить?Если игнорировать косолапость, со временем могут развиться следующие осложнения:Хронические боли в ногах и спине: Из-за неправильной нагрузки болят колени, тазобедренные суставы, поясница.Артроз суставов: При косолапости неравномерное давление разрушает хрящи голеностопа, колена и бедра.Варикоз и тромбоз: Косолапость нарушает работу мышц голени, из-за чего ухудшается кровообращение в сосудах и венах ног.Повышенный риск переломов: В пожилом возрасте она делает походку неустойчивой, что увеличивает вероятность падений.Вальгусная деформация: Возникает искривление большого пальца ноги, который все больше отклоняется к меньшим пальцам и отталкивает их в сторону (при этом на стопе растет косточка).«Косолапость у взрослых — не просто косметический дефект, а серьезное нарушение, которое со временем ухудшает качество жизни. Если вы заметили неравномерное стаптывание обуви, боли при ходьбе, изменение походки, не откладывайте визит к врачу».

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