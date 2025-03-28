Если сорвать родинку, будет рак: правда или миф

Среди пациентов в области дерматологии бытует мнение, что если сорвать родинку, она обязательно перерастет в рак. Дерматолог Наталия Жовтан объяснит, насколько это утверждение верно с медицинской точки зрения.МеланомаМеланома — это злокачественная опухоль кожи, которая развивается из клеток меланоцитов, отвечающих за выработку пигмента меланина. Этот тип рака кожи имеет высокий уровень летальности, однако, благодаря современным методам диагностики, процент выживаемости значительно увеличился.Проблема в том, что меланома способна метастазировать в любые органы, что делает ее особенно опасной при запущенных формах. В последние десятилетия наблюдается рост заболеваемости меланомой, особенно среди молодежи, что, в свою очередь, вызывает опасения среди медиков и пациентов.Травмирование родинки: мифы и реальностьВ большинстве случаев, механическое воздействие на родинку не запускает процесс развития рака. Однако это не означает, что такие действия абсолютно безопасны. При травматизации родинки, как и любого другого образования на коже, могут возникать воспалительные процессы, которые могут привести к раздражению тканей и повышению риска инфицирования. Тем не менее, прямой связи между травмой родинки и развитием рака нет.Что касается травмирования родинок, то большинство из них, даже если они подвергаются механическому воздействию, остаются доброкачественными образованиями. Меланома же чаще всего развивается на здоровой коже, а не из существующей родинкиОдним из главных моментов при осмотре родинок является их изменение. Но важно помнить, что любые деформации родинки, такие как ее изменение в размерах, цвете, форме, а также кровоточивость или зуд, могут свидетельствовать о начале патологического процесса.Стоит также учитывать, что есть виды кожных образований, такие как себорейные кератомы и папилломы, которые могут выглядеть как родинки. Однако при механическом воздействии они не становятся злокачественными.Как оценить риск?Для оценки состояния родинок важно придерживаться правила ABCDE. Оно позволяет выявить подозрительные изменения и вовремя обратиться за медицинской помощью.A (Asymmetry) — асимметрия: родинка должна быть симметричной по обеим осям.B (Border) — граница: неровные, нечеткие края могут указывать на патологические изменения.C (Color) — цвет: неоднородный цвет, особенно если он меняется, может быть признаком злокачественности.D (Diameter) — диаметр: родинка, диаметр которой превышает 5 мм, требует внимания.E (Evolving) — изменение: родинка, которая меняется со временем, особенно если это касается ее цвета, формы или размера.Если вы заметили у себя изменения, соответствующие этому правилу, следует немедленно обратиться к дерматологу для консультации и диагностикиМетоды диагностики и леченияСовременные методы диагностики позволяют детально изучить состояние родинки и установить ее природу. Одним из таких методов является дерматоскопия, которая позволяет осматривать образование с увеличением и безболезненно определить его структуру. В случае необходимости проводится биопсия для получения точного анализа клеток. Эти методы позволяют диагностировать меланому на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение.Таким образом, миф о том, что любое травмирование родинки ведет к раку, не имеет научного основания. Однако важно помнить, что любые изменения в родинке требуют внимания и консультации с дерматологом. Крайне важно соблюдать правила самообследования, а при обнаружении тревожных изменений незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

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