Что делать, если анализы показали повышенный холестерин: инструкция от врача

Самое главное — не паникуйте! Холестерин во многих случаях можно снизить без лекарств. Чтобы добиться нужного эффекта, достаточно изменить несколько привычек.Повышенный холестерин вредит всему организму, но в первую очередь — сердцу и сосудам. Если за его уровнем совсем не следить, то есть риск образования в артериях так называемых холестериновых бляшек. Они мешают нормальному току крови, а также провоцируют различные болезни, в том числе инсульт и инфаркт.Проверить свой уровень холестерина можно, сдав липидограмму. Это подробный анализ, который укажет на уровень общего холестерина, а также «плохого» и «хорошего».И если по итогу уровни оказались повышены, то существует определенный порядок действий, говорит эндокринолог Диляра Лебедева.«Некоторые люди в анализах постоянно видят высокий холестерин, даже если правильно питаются и занимаются спортом. Давайте разбираться, почему так происходит», — говорит врач.Что делать, если у вас повышенный холестеринПервым делом эндокринолог советует проверить щитовидную железу. Почему именно этот орган? Дело в том, что щитовидка вырабатывает гормоны Т3 и Т4, которые регулируют обмен жиров.Бывает так, что человек даже не догадывается о гипотиреозе, живет с этим диагнозом много лет. У него постепенно снижаются уровни Т3 и Т4, из-за чего организм уже не может эффективно перерабатывать холестерин.Второй шаг — это оптимизировать гормональную терапию. Это касается тех, кто уже принимает гормоны. Например, многие женщины годами пьют оральные контрацептивы (КОК).Холестерин может говорить о том, что пора пересмотреть схему лечения — сменить дозировку или вообще сделать выбор в пользу другого препарата.Третий пункт: позаботьтесь о своей печени. Этот орган обезвреживает чужеродные и токсичные соединения, а еще производит холестерин и выводит его излишки. Поэтому врачи советуют правильно «кормить» печень.Вот продукты, которые стоит включить в рацион:все виды крестоцветных овощей,яйца,проращенные ростки пшеницы, гороха, зеленого лука (та самая микрозелень на окнах),чеснок,лимон,все виды жирной рыбы,красные ягоды,тыква,свекла,зеленый чай.Еще одно важное правило — не забывайте про полезные жиры, те самые, которые повышают «хороший» холестерин. Это опять же жирная рыба, а еще авокадо и качественные растительные масла.Кроме того, важно проверить дефициты других микроэлементов. Для правильного обмена холестерина важны йод, селен, магний, витамины D и B. Все ли у вас в порядке, нет ли нехватки чего-то из перечисленного?«И не забывайте пить как можно больше чистой воды. Это прекрасная привычка, которая полезна для всего организма», — заключила врач.

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