Что делать, если анализы показали повышенный холестерин: инструкция от врача
Повышенный холестерин вредит всему организму, но в первую очередь — сердцу и сосудам. Если за его уровнем совсем не следить, то есть риск образования в артериях так называемых холестериновых бляшек. Они мешают нормальному току крови, а также провоцируют различные болезни, в том числе инсульт и инфаркт.
Проверить свой уровень холестерина можно, сдав липидограмму. Это подробный анализ, который укажет на уровень общего холестерина, а также «плохого» и «хорошего».
И если по итогу уровни оказались повышены, то существует определенный порядок действий, говорит эндокринолог Диляра Лебедева.
«Некоторые люди в анализах постоянно видят высокий холестерин, даже если правильно питаются и занимаются спортом. Давайте разбираться, почему так происходит», — говорит врач.
Что делать, если у вас повышенный холестерин
Первым делом эндокринолог советует проверить щитовидную железу. Почему именно этот орган? Дело в том, что щитовидка вырабатывает гормоны Т3 и Т4, которые регулируют обмен жиров.
Бывает так, что человек даже не догадывается о гипотиреозе, живет с этим диагнозом много лет. У него постепенно снижаются уровни Т3 и Т4, из-за чего организм уже не может эффективно перерабатывать холестерин.
Второй шаг — это оптимизировать гормональную терапию. Это касается тех, кто уже принимает гормоны. Например, многие женщины годами пьют оральные контрацептивы (КОК).
Холестерин может говорить о том, что пора пересмотреть схему лечения — сменить дозировку или вообще сделать выбор в пользу другого препарата.
Третий пункт: позаботьтесь о своей печени. Этот орган обезвреживает чужеродные и токсичные соединения, а еще производит холестерин и выводит его излишки. Поэтому врачи советуют правильно «кормить» печень.
Вот продукты, которые стоит включить в рацион:
все виды крестоцветных овощей,
яйца,
проращенные ростки пшеницы, гороха, зеленого лука (та самая микрозелень на окнах),
чеснок,
лимон,
все виды жирной рыбы,
красные ягоды,
тыква,
свекла,
зеленый чай.
Еще одно важное правило — не забывайте про полезные жиры, те самые, которые повышают «хороший» холестерин. Это опять же жирная рыба, а еще авокадо и качественные растительные масла.
Кроме того, важно проверить дефициты других микроэлементов. Для правильного обмена холестерина важны йод, селен, магний, витамины D и B. Все ли у вас в порядке, нет ли нехватки чего-то из перечисленного?
«И не забывайте пить как можно больше чистой воды. Это прекрасная привычка, которая полезна для всего организма», — заключила врач.
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