Сон в носках: насколько это полезно на самом деле?

Для сна в носках есть ключевое правило: если так спится комфортнее, то носки действительно стоит надевать на ночь.Сон — важнейшая часть жизни, его качество напрямую влияет на наше здоровье, настроение и продуктивность. Но улучшают ли качество ночного сна носки? На этот вопрос утвердительно ответила врач-терапевт Ирина Андреева. По ее словам, полезное влияние носков на процессы засыпания и сна подтверждалась во многих научных испытаниях.«Два года назад Университет Базеля публиковал результаты исследования, в котором изучался эффект сна в носках. Было установлено, что при согревании стоп в организме происходит повышение секреции гормона сна мелатонина (на19%) и вместе с этим — снижение уровня кортизола в крови в первой половине ночи. Такие изменения делают ночной сон крепче».Ноги в тепле — тело охлаждаетсяОдно из наиболее известных научных объяснений пользы сна в носках связано с парадоксальным эффектом, возникающим, когда человек ночью надевает носки. В этом случае возникает явление вазодилатации, при котором в результате согревания стоп начинает понижаться температура тела. Ученые выяснили, что при засыпании в носках происходит каскад реакций с участием оксида азота (NO), который расширяет кровеносные сосуды. Подобное расширение способствует некоторому понижению давления и понижению температуры, так как тело начинает отдавать больше тепла. Возникающее охлаждение — очень небольшое, примерно половина градуса. Но его оказывается достаточно, чтобы человек начал быстрее погружаться в сон, такова наша физиология.«Падение температуры тела — один из ключевых сигналов для мозга, что пора спать. Когда ноги в тепле, периферические сосуды расширяются, так как у них нет задачи удерживать тепло за счет своего сужения. В результате тепло быстрее уходит из тела, что ускоряет засыпание. Экспериментально было выявлено, что люди в носках засыпают на 15 минут быстрее».Также благодаря надетым носкам может улучшаться качество сна, он становится более однородным и непрерывным. Согласно данным, опубликованным в журнале Nature, люди, спящие в носках, реже просыпаются ночью. Это, по мнению исследователей, связано со стабильностью терморегуляции — если ноги не мерзнут, сон глубже.Другие полезные эффекты сна в носкахСнижение риска судорог. У людей с плохим кровообращением (например, при диабете) холодные ноги могут вызывать онемение и судороги. Надетые носки помогают предотвратить проблем, так как улучшают микроциркуляцию в конечностях.Профилактика трещин на пятках. Носки с увлажняющим кремом (например, с мочевиной) помогают заживлять кожу за ночь.Снятие нервного напряжения. Тепло на ступнях в носках активирует парасимпатическую нервную систему, которая переводит организм в режим отдыха. При этом снижается производство кортизола (гормона стресса) и вместе с ним — нервного, стрессового напряжения.Кому особенно полезно спать в носках?Людям с плохим кровообращением (например, при диабете или варикозе).Тем, кто мерзнет по ночам (такое возможно при низком давлении, анемии).Страдающим бессонницей.Женщинам в менопаузе (если нет приливов).Чего нужно избегать, если решили спать в носках:Надевать слишком тугие носки, со сдавливающей резинкой (нарушают кровоток).Надевать синтетические носки (вызывают потливость и грибок).Надевать носки при склонности к перегреву (например, при менопаузе).

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