Когда обычная забывчивость становится опасной
Если вы не можете вспомнить, куда положили ключи, но после нескольких минут поиска находите их в кармане или сумке – это не страшно. Кратковременные эпизоды забывчивости могут возникать из-за усталости, стресса, недостатка сна или перегруженности информацией.
Тревожными признаками проблем с памятью могут быть забывчивость в отношении важных событий, повторение одной и той же информации, потеря ориентации в знакомых местах, сложности с концентрацией и резкие изменения настроения. Если вы часто не помните недавние события, не узнаете привычные маршруты, теряете нить разговора или становитесь более раздражительными и апатичными, это может быть поводом для беспокойства.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий