Когда обычная забывчивость становится опасной

Мы все время от времени забываем имена новых знакомых, оставляем телефон на кухне или задумываемся, зачем вообще зашли в комнату. Но когда забывчивость становится слишком частой и начинает мешать повседневной жизни, это повод обратить внимание на свое здоровье.Если вы не можете вспомнить, куда положили ключи, но после нескольких минут поиска находите их в кармане или сумке – это не страшно. Кратковременные эпизоды забывчивости могут возникать из-за усталости, стресса, недостатка сна или перегруженности информацией.Тревожными признаками проблем с памятью могут быть забывчивость в отношении важных событий, повторение одной и той же информации, потеря ориентации в знакомых местах, сложности с концентрацией и резкие изменения настроения. Если вы часто не помните недавние события, не узнаете привычные маршруты, теряете нить разговора или становитесь более раздражительными и апатичными, это может быть поводом для беспокойства.

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