Усталость и тяга к сладкому: какие еще симптомы говорят, что вы слишком много сидите

Если вы заметили у себя участившиеся боли в спине, отеки ног, упадок сил и лишний вес, – возможно, все дело в избытке времени, которое вы тратите на сидячее положение.Современный образ жизни заставляет многих людей проводить по 8–10 часов в день сидя за компьютером, в машине или перед телевизором. Подобное сидячее существование разрушает здоровье, об этом напомнила врач-невролог Александра Алехина.«Когда ежедневно на сидячее положение тратится много часов, это негативно сказывается на состоянии позвоночника, способствуя появлению грыж и хронических болей. Также при этом резко возрастают риски варикоза и тромбоза ног, которые практически перестают двигаться, и чьи сосуды постоянно сдавливаются и пережимаются длительным сидением, – все это негативно влияет на сердце, провоцирует инфаркты. Вдобавок у людей, которые много сидят, замедляется метаболизм, делая их подверженными ожирению, диабету, гормональным сбоям».По словам врача, когда длительное сидение негативно влияет на здоровье, организм подает тревожные сигналы.Как понять, что человек слишком много сидит?Постоянные боли в спине и шее:При сидении нагрузка на позвоночник увеличивается на 40% по сравнению с положением стоя. Мышцы спины и шеи в таком состоянии перенапрягаются, из-за чего могут возникать:остеохондроз;протрузии и грыжи,синдром «текстовой шеи» (болей и спазмов из-за постоянного наклона головы к гаджетам).Как это проявляется:Возникают ноющая боль в пояснице, между лопатками, в шее;ощущение скованности после долгого сидения;частые головные боли из-за зажимов в шейном отделе.Слабые мышцы кора и нарушение осанки:Привычка сидеть в сгорбленном положении вызывает следующие нарушения:ослаблению мышц живота и спины,гиперлордоз (увеличенный прогиб поясницы),сутулость (из-за дегенеративный изменений в грудном отделе).Как это проявляется:Выпячивается живот;Плечи становятся опущенными вперед, голова выдвинута.Появляется «вдовий горбик» (жировая подушка у основания шеи).Отеки и тяжесть в ногах:В сидячем положении, когда ноги не двигаются, в них происходит существенное замедление кровообращения, а также возникает застой лимфы,Как это проявляется:Вечером возникает ощущение «гудящих» ног;Появляются отеки лодыжек и стоп;Возникают сосудистые «звездочки» и выступающие (варикозные) вены.Проблемы с пищеварением:Когда мы сидим, внутренние органы сдавливаются, и наиболее «говорящим» симптомом того, что это сдавливание вредит организму, становятся проблемы с ЖКТ. Что обычно возникает:замедление перистальтики кишечника,запоры,изжога.Как еще проявляется негативное влияние длительного сидения на пищеварение:Возникают вздутие и чувство тяжести после еды.Стул становится редким (3 и менее раз в неделю).Ощущается дискомфорт в правом боку (это говорит о застое желчи).Лишний вес и метаболические нарушения:При сидении на стуле сжигается на 30% меньше калорий, чем при ходьбе. Если человек не только много сидит, но также с аппетитом ест и не контролирует свои калории, то со временем это может привести к появлению следующих проблем:Снижается чувствительность к инсулину (что повышает риск диабета 2 типа);Растет висцеральный жир.Как это проявляется:Жир откладывается на животе, даже если вес остается в норме.Появляется постоянное чувство усталости.Возникает тяга к сладкому (из-за инсулинорезистентности).Эмоциональная усталость и снижение продуктивности:Люди, которые долго сидят, часто страдают от негативных последствий плохого кровоснабжения мозга, которые могут возникать как в виде когнитивных ухудшений, так и в виде психоэмоциональных проблем.Как это проявляется:Усиливается дневная сонливость, несмотря на достаточный сон ночью.Возникают повышенная раздражительность, депрессивные мысли.Появляются трудности с концентрацией, проблемы с памятью.«Гиподинамия губительна, но даже небольшие изменения в образе жизни могут снижать риски опасных состояний. Устраивайте пятиминутную разминку каждый час, пейте достаточно чистой воды, следите за весом, выполняйте упражнения для укрепления мышц. Если ваша профессия предполагает длительное сидение, найдите доступные для себя способы уменьшить его вредное влияние на организм – здоровье и самочувствие от такой профилактики только выиграют».

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