Отек ступней и лодыжек: Причины и Лечение

Это очень распространенная проблема. Как бороться с ОТЕКАМИ ступней и лодыжек - узнайте из сегодняшней статьи.К сожалению, отек ступней и лодыжек — довольно распространенная проблема, особенно среди представительниц прекрасного пола. Ощущение усталости в ногах, зуд, боль, дискомфорт — все это должно послужить для вас тревожным сигналом: настала пора задуматься о своем здоровье и обратить внимание, что вы едите и какой образ жизни ведете.Отек ступней и лодыжек: причины появленияПрежде всего запомните золотое правило: болезнь проще предупредить, чем вылечить. А значит стоит задать себе вопрос: «В чем причина постоянных отеков?». В нашей статье вы узнаете, почему может появиться отек ступней и лодыжек.Наиболее частые причины:неудобная обувьнеудобная позамалоподвижность, отсутствие физических нагрузокпредменструальный периодчрезмерное употребление солизаболевания почекболезни печениартрозпроблемы с венамилишний весувеличение лимфатических узловприем гормональных таблеток и антидепрессантовпожилой возраст: особенно при сидячем образе жизни или неправильном питании.Что делать, если у вас отекиЕсли вас беспокоит отек ступней и лодыжек, прежде всего вам нужно обратиться за консультацией к специалисту и сдать необходимые анализы. В некоторых случаях, отеки являются симптомами проблем с сердцем и почками. То есть все может оказаться гораздо серьезнее, чем вы думаете!Следуйте рекомендациям врача, а наши советы помогут снять боль и предотвратить новые отеки, используя домашние средства.Правильное питаниеОтеки, как и другие проблемы, тесно связаны с тем, что мы едим. Это значит, что самое время серьезно задуматься о рационе. Ряд продуктов приводит к скоплению токсинов, жидкостей и других вредных веществ. В свою очередь это может привести к болезням желудка и нарушению работы кровеносной системы.Все мы разные, кто-то может есть что угодно и оставаться совершенно здоровым, а кто-то обладает повышенной чувствительностью.Итак, если ваш организм склонен к отекам, стоит исключить из рациона следующие продукты:жареное и соленоегорчицу и уксусмучноепродукты с высоким содержанием сахаракрасное мясомолоко и молочные продуктыКак очистить организм?Для того, чтобы очистить организм от токсинов, советуем попробовать очищающую диету. Ее длительность составляет всего одну неделю. В течение этого времени постарайтесь пить как минимум три литра воды в день. Каждое утро начинайте со стакана воды с лимоном натощак.Разгрузочная диетаЗавтрак: овсяное молоко и яблокоОбед: овощной суп (например, тыквенный или кабачковый), салат с помидорами и сыром, тушеные баклажаны, на десерт немного виноградаУжин: салат из тертой моркови с кусочками свеклы, заправленный лимонным соком и запеченный лосось, на десерт — колечки ананаса.Постарайтесь в течение разгрузочной недели ежедневно пить много воды и обязательно включите в свой рацион яблоки и виноград.Зарядка против отековСидячий, малоподвижный образ жизни плохо влияет на сосуды, работу органов и кровообращение. Именно поэтому организм не справляется с выведением лишней жидкости. Как можно это предотвратить? Хотя бы один час в день посвящайте физическим упражнениям. Конечно, это не так просто, потому что часто мы бываем заняты и у нас не хватает времени на зарядку, однако постарайтесь прислушаться к голосу своего организма и понять, как сильно он нуждается в этом!Как минимум полчаса быстрой ходьбы в день, а потом бассейн не займет много времени и сил, зато это непременно пойдет вам на пользу. Известно что плавание благотворно действует на организм. Кроме того, вода расслабляет и снимает стресс. Если у вас нет возможности регулярно посещать бассейн, не беда — замените его ежедневной велопрогулкой. И откажись от лифта, ведь ходьба по лестнице — это отличное упражнение!Результат не замедлит себя ждать: вскоре после начала активного образа жизни ваш организм окрепнет, органы начнут работать интенсивнее, восстановится работа кровеносной системы и отеки пройдут.Дайте ногам отдыхЕсли у вас есть такая возможность в течение дня, найдите удобное место, примите горизонтальное положение и поднимите ноги выше головы (например, положите их на спинку стула или закиньте на стену). Такая поза благоприятно влияет на кровообращение, способствует оттоку жидкости из нижних конечностей и снятию отеков.При боли в ногах и отеках поможет лечебный массаж, например, с миндальным или оливковым маслом.Контрастные ванночки для ног с морской солью также снимут отек ступней и усталость ног.

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