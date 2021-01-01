EHRA: фибрилляция предсердий повышает риск развития деменции на 21%
Ученые проанализировали медицинские данные 2,5 млн жителей испанской Каталонии за 15 лет. Специалисты изучили сведения с использованием кодов Международной классификации болезней (МКБ-10) и сопоставили их с историей назначения препаратов против деменции.
Оказалось, что у пациентов с ФП младше 70 лет риск деменции возрастает на 21%, а риск ранней (до 65 лет) увеличивается на 36%. И даже без перенесенного инсульта риск деменции остается повышенным.
Исследователи предполагают, что у молодых пациентов ФП может выступать основным патогенным фактором, тогда как у пожилых людей на первый план выходят другие причины когнитивных нарушений.
Такая связь может быть обусловлена бессимптомными инсультами и микроинфарктами, нарушениями мозгового кровообращения, системным воспалением и сбоями в работе вегетативной нервной системы.
Ученые предлагают сосредоточиться на раннем выявлении и агрессивном лечении ФП у молодых пациентов как на потенциальном способе профилактики деменции. Дальнейшие исследования должны прояснить, может ли такой подход изменить естественное течение когнитивных нарушений.
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