WellnessPulse: сложные углеводы помогут людям с преддиабетом

Чтобы предотвратить развитие диабета у людей с преддиабетом, важно следить за питанием, отдавая предпочтение сложным углеводам, некрахмалистым овощам, полезным жирам и фруктам. Об этом в интервью изданию WellnessPulse рассказала диетолог из Университета Нью-Йорка, доктор Джилл Корлеоне.Эксперт пояснила, что преддиабет – это состояние, при котором уровень глюкозы в крови превышает норму, но ещё не достигает значений, характерных для сахарного диабета. Это состояние обратимо: при правильном образе жизни показатели сахара могут вернуться к норме, а могут и прогрессировать до диабета. По словам Корлеоне, ключевыми факторами контроля уровня глюкозы являются регулярная физическая активность и сбалансированное питание.Диетолог рекомендует включать в рацион некрахмалистые овощи, такие как брокколи, морковь, болгарский перец и листовая капуста. Они должны составлять половину тарелки при каждом приёме пищи, поскольку богаты клетчаткой и помогают контролировать уровень сахара. Кроме того, стоит употреблять сложные углеводы, содержащиеся в овсянке, коричневом рисе, киноа, ячмене, цельнозерновом хлебе и макаронах. Эти продукты перевариваются медленно, что предотвращает резкие скачки глюкозы и продлевает чувство сытости.Специалист также подчёркивает важность ненасыщенных жиров. Орехи, семена, авокадо и оливковое масло поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, а содержащийся в них витамин E обладает антиоксидантными свойствами. Фрукты, такие как бананы, яблоки, цитрусовые и дыня, обеспечивают организм клетчаткой, калием и витамином C. Однако их потребление следует ограничивать до двух-трёх порций в день из-за содержания природных сахаров. При этом одна порция соответствует небольшому плоду.

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