Врач-терапевт Сухарева назвала 7 неожиданных причин постоянной усталости

Значительная часть российского населения ежедневно испытывает сильную усталость, причем примерно треть жителей страны ежедневно сообщает об истощении энергии, а 20-25% постоянно живут в состоянии непрекращающегося утомления. Доктор Ольга Сухарева, врач-терапевт, научный обозреватель и эксперт по доказательной медицине, описывает это изнурительное состояние"Уверяю вас, что дикая и абсолютная слабость, буквально до тошноты и какой-то боли, действительно возможна. Это состояние, когда ты не можешь встать с кровати и просто почистить зубы", - объясняет врач.Люди, страдающие от хронической усталости, часто годами обращаются к различным врачам и вкладывают значительные суммы в многочисленные медицинские анализы. Однако первопричина зачастую остается неустановленной, и пациенты не наблюдают улучшения. В своем Телеграм-канале "Терапевт & Гастроэнтеролог" доктор Сухарева подробно рассказала о наиболее распространенных причинах сильной слабости и о том, какие обследования действительно необходимы, а также посоветовала, на какие анализы не стоит тратить деньги.Первым важным шагом является проверка наличия анемии (состояние, при котором снижается уровень гемоглобина в крови) и скрытого дефицита железа. Для этого требуются анализы крови на гемоглобин и ферритин. Согласно современным медицинским стандартам, нормальными считаются значения гемоглобина выше 120 г/л и ферритина выше 40 нг/мл.Гипотиреоз, или пониженная функция щитовидной железы, также может вызывать симптомы сильного переутомления и апатии. Для диагностики или исключения этого состояния необходим только один анализ – измерение уровня ТТГ (тиреотропного гормона). Нормальный диапазон варьируется в зависимости от пола и возраста, и интерпретация требует оценки врача для каждого конкретного случая.Еще одним фактором, заслуживающим внимания, является дефицит витамина D. Согласно последним научным данным, оптимальный уровень витамина D в крови составляет от 30 до 40-50 нг/мл, как объяснил врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин.Поствирусная астенизация может возникнуть, когда человек недавно перенес вирусную инфекцию, такую как простуда, COVID-19, грипп или кишечные инфекции. Доктор Сухарева успокаивает, что это состояние временное и пройдет само собой. Восстановление обычно занимает около двух недель, хотя для пожилых или ослабленных людей этот период может продлиться до месяца. Хронический постковидный синдром представляет собой отдельную проблему, в которой до сих пор много неизвестного.Для тех, кто испытывает выраженную мышечную слабость, рекомендуется проверить уровень КФК (креатинфосфокиназы). Этот фермент отвечает за производство энергии, и аномальные уровни КФК могут указывать на заболевания скелетных мышц (миопатия, миастения), сердечно-сосудистые заболевания, эндокринные расстройства или другие патологии. Дальнейшие обследования зависят от оценки врача после консультации и осмотра пациента.Депрессия также может вызывать постоянную усталость. В интернете доступны надежные опросники для самооценки этого состояния, причем тест Бека на депрессию является особенно информативным, по словам доктора Сухаревой.Синдром хронической усталости (миалгический энцефаломиелит) является диагнозом исключения. Для установления этого диагноза важно исключить все другие потенциальные причины и убедиться, что пациент соответствует определенным критериям. К ним относятся: сильная усталость от незначительных нагрузок (любая активность, включая домашние дела, не превышающая 60 часов в неделю), длящаяся не менее шести месяцев и значительно ухудшающая качество жизни; постнагрузочное истощение, то есть усиление слабости после физических или эмоциональных стрессов, что отличает его от усталости, связанной с депрессией, при которой физические упражнения, наоборот, помогают; непереносимость вертикального положения тела, или желание лечь или сесть как можно скорее; и ряд других критериев.Точная причина синдрома хронической усталости остается неизвестной. Ученые предполагают связь с перенесенными вирусными заболеваниями и обнаружили свидетельства дисфункции иммунной системы в мозге и других нарушений. К сожалению, медикаментозное лечение часто не приносит значительного облегчения при этом состоянии. Поэтому более эффективным является дозирование нагрузок и тщательное планирование образа жизни, отмечает доктор Сухарева.

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