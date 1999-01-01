Абсолютно здоровый человек упал и умер: что такое синдром внезапной смерти и почему никто не застрахован

В Китае умерла «ребенок тысячелетия», девушка по имени Цяньцянь. Она родилась 31 декабря 1999 года ровно в 23:59, обозначив переход во второе тысячелетие. Поговаривают, что она стала жертвой «внезапной смерти». Многие слышали о синдроме внезапной детской смерти, однако взрослые тоже могут умирать внезапно и беспричинно. Почему возникает это состояние, в чем его особенности и можно ли его предупредить, «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом.По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, синдром «внезапной смерти» — это летальность без видимых причин и не отягощенная каким-либо заболеванием.С этой проблемой может столкнуться абсолютно любой человек — от малышей до взрослых. Однако главная особенность такой смерти заключена в том, что ранее люди никогда не жаловались на плохое самочувствие или проблемы со здоровьем, а при их вскрытии невозможно установить причину летального исхода, — рассказал Кондрахин.Предсказать «внезапную смерть» также невозможно, заверил специалист.Не существует симптомов, которые могли бы стать предвестником внезапной смерти, в этом ее главная особенность — она наступает неожиданно. На глазах человека может не стать, а причин для смерти по факту нет, сердце просто останавливается, и все функции организма прерываются: человек может просто идти по улице, внезапно упасть и больше не очнуться, а выяснить, почему это произошло, не получится ни у кого, поэтому случай будет квалифицирован как «внезапная смерть», — рассказал терапевт.Однако, если анализировать «внезапную смерть» более детально, определенные закономерности ее возникновения можно обнаружить, считает Кондрахин. В частности, такому исходу более подвержены:люди, у которых есть генетические аномалии и предрасполагающие факторы, способствующие «внезапной смерти»;наследственность (если в роду уже был эпизод «внезапной смерти»);мужчины (чаще «внезапная смерть» настигает именно их).

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