Не сдерживайтесь — врачи разрешают: почему нельзя подавлять зевоту и желание потянуться

Зевота и потягивание — естественные физиологические реакции организма. Но считается, что проявлять их в общественных местах неприлично. Но смущаться не стоит!Зевота и потягивания часто ассоциируются с усталостью и даже ленью, и зевающего и потягивающегося человека даже могут посчитать дурно воспитанным. Но на самом деле это важные механизмы, которые поддерживают здоровье и работоспособность всего организма, и сдерживать эти реакции не стоит.Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» невролог Екатерина Демьяновская рассказывает, почему стоит позволить себе зевать и потягиваться, не обращая внимания на взгляды окружающих.Что такое зеваниеЗевание — сложный процесс, в котором участвуют дыхательная, нервная и сердечно-сосудистая система. Человек не просто так зевает, когда устал или заскучал: это важный сигнал, что головному мозгу нужно получить новую порцию кислорода, снизить локальную температуру или передохнуть.Чтобы зевнуть, человек делает глубокий вдох и резкий выдох. Грудная клетка в этот момент расширяется, а затем возвращается в нормальное состояние. При этом активируется сразу несколько групп мышц: челюстные, лицевые, шейные, грудные. Происходит своеобразная гимнастика.Для людей, которые регулярно занимаются физкультурой, такие упражнения кажутся несерьезными, но если человек долгое время просидел в статичной позе за работой, за партой или компьютером, то ему такая небольшая разминка будет очень полезна.Кислород и охлаждениеГлубокий вдох во время зевка одномоментно увеличивает поступление кислорода к мозгу и стимулирует его активность. Именно поэтому человек может зевать, когда устал и пытается взбодриться. Зевание также играет роль в терморегуляции головного мозга.Во время работы, особенно при интенсивных умственных нагрузках, из-за необходимости поддержания высокого уровня кровоснабжения, потребления и выработки энергии температура головного мозга несколько повышается. Если местная температура поднимается выше оптимальной, работа нервных клеток замедляется.Зевота как физиологический рефлекс помогает охладить важный орган за счет естественных механизмов.«Во время глубокого вдоха при зевании к капиллярам носоглотки поступает прохладный воздух, и температура циркулирующей в них крови снижается. При этом движения мышц лица и челюсти во время зевания кратковременно активизируют мозговой кровоток, улучшая отток нагретой крови и приток свежей — более низкой температуры. Таким образом, зевание может существенно повышать когнитивные функции и концентрацию, правда на короткое время», — объясняет врач.Разбудить мышцы и стимулировать нервную системуПохожий механизм и с потягиванием: оно помогает улучшить кровоснабжение и «разбудить» мышцы. Когда человек потягивается, активируются крупные мышцы, увеличивается отток и, соответственно, приток крови к тканям. Если человек долгое время находился без движения, это могло привести к застою венозной крови, замедлению метаболических процессов в мышцах. Потягивание помогает улучшить питание тканей, снять мышечное напряжение, расслабиться.Помимо того, потягивания стимулируют нервную систему. Если движения плавные, они способствуют расслаблению, снижению стресса. Если более динамичные и резкие — они, наоборот, помогут взбодриться, мобилизовать силы, повысить продуктивность.Эффект как от зарядкиЭто полезная привычка, которую можно использовать в течение рабочего дня как мини-зарядку.«Потягивания помогут сохранять бодрость и нормальный мышечный тонус, особенно при малоподвижном образе жизни. Улучшаются концентрация и продуктивность, уменьшается избыточное напряжение мышц, восстанавливается подвижность суставов, снижается риск застойных явлений в тканях, улучшается клеточный обмен веществ», — объясняет врач.Но главное, зевота и потребность потянуться — это своеобразный сигнал организма о том, что ему нужна перезагрузка: небольшая пауза, смена рода деятельности или полноценный отдых. Такие подсказки помогают наладить связь с телом, улучшить общее самочувствие, настроение, укрепить физическое и психоэмоциональное здоровье.

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