Деликатес или опасность: вся правда о мраморной говядине от диетолога

Это мясо отличается высокой степенью жировой прослойки с характерным мраморным рисунком и пользуется популярностью благодаря своей мягкости и сочности. Но стоит ли включать такую говядину в рацион?Популярность мраморной наряду с обычной говядиной и телятиной, особенно среди гурманов и поклонников изысканной кухни, неуклонно растет. Однако, как и любой животный продукт, она имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо взвесить перед включением ее в ежедневное меню. «Доктор Питер» решил выяснить подробности, а помогут ему в этом эксперты диетологии и нутрициологии.Польза говядиныВ ней много белка, который необходим для формирования, восстановления и роста тканей.Содержится гемовое железо, которое лучше усваивается организмом по сравнению с растительными источниками.Есть витамины группы B, особенно B12, который нужен для нервной системы и кроветворения.Содержится цинк, который поддерживает иммунную функцию, гормональное здоровье мужчин и женщин.Важно подчеркнуть, что мраморная говядина — источник всех незаменимых аминокислот, что делает ее особенно ценной для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, способствуя мышечному восстановлению после физических нагрузок. Несмотря на высокое содержание жира, она преимущественно представлена моно- и полиненасыщенными жирными кислотами. В умеренных количествах эти жиры благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему.У мяса незабываемый вкус и текстура. Мраморность придает мясу уникальный нежный вкус и сочную текстуру, делая его идеальным для приготовления стейков и других изысканных блюд.Продукт стимулирует аппетит. Насыщенный вкус и аромат могут улучшить аппетит, что полезно для людей, стремящихся набрать вес или страдающих от его снижения.Что выбрать: мраморная или постная говядинаМраморная говядина содержит больше жиров, включая насыщенные жиры, по сравнению с постной говядиной.В 100 г мраморной говядины — до 20 г жира,В 100 г постной говядины — около 5-10 г жира.Этот фактор влияет на калорийность и питательную ценность мяса и может быть полезен тем, кто придерживается диеты с низким содержанием насыщенных жиров.Плюсы мраморной говядиныВысокое содержание жира обеспечивает сочность и мягкость мяса.Жиры способствуют более продолжительному чувству сытости.МинусыВысокое содержание насыщенных жиров, которые при избыточном потреблении могут повышать уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.При жарке продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров образуются гетероциклические амины (HCA) и полициклические ароматические углеводороды (PAH), которые обладают канцерогенными свойствами.Высокая цена: мраморная говядина существенно дороже обычной, что делает ее постоянное употребление не всегда доступным.Риск пищевых инфекций. Как и любое мясо, мраморная говядина может стать источником инфекций при неправильной обработке или недостаточной термической обработке. Соблюдение санитарных норм и правильная готовка крайне важны.Кому противопоказанаЛюдям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким уровнем холестерина, избыточным весом или ожирением следует ограничивать или исключать ее из рациона. Также осторожность необходима при наличии аллергии на говядину.Кому полезнаСпортсменам, людям, желающим набрать вес, гурманам, а также тем, кто нуждается в дополнительном количестве витаминов и минералов, этот продукт может принести пользу.Риски чрезмерного употребления красного мясаМеждународное агентство по изучению рака (IARC), подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), относит красное мясо к категории 2A канцерогенов, что означает «вероятно, канцерогенно для человека». Чрезмерное потребление красного мяса может быть связано с повышенным риском развития колоректального рака.Как выбрать качественную говядинуСтоит отдавать предпочтение мясу животных травяного откорма и свободного выгула, так как их мясо содержит:более высокие уровни жирных кислот омега-3, которые полезны для сердечно-сосудистой системы;больше витаминов A и E, а также антиоксидантов.По рекомендациям Роспотребнадзора красное мясо стоит употреблять 1-2 раза в неделю. В первую очередь красное мясо стоит есть детям, беременным и кормящим женщинам, людям, страдающим анемией.Мраморная говядина может быть частью рациона, если потребляется в умеренных количествах и при правильном способе приготовления (например, тушение или запекание вместо жарки). Однако если цель — снизить потребление насыщенных жиров и уменьшить риски, связанные со здоровьем при нарушении липидного профиля, онкологических рисках, то лучше отдавать предпочтение постной говядине травяного откорма.

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