Деликатес или опасность: вся правда о мраморной говядине от диетолога
Популярность мраморной наряду с обычной говядиной и телятиной, особенно среди гурманов и поклонников изысканной кухни, неуклонно растет. Однако, как и любой животный продукт, она имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо взвесить перед включением ее в ежедневное меню. «Доктор Питер» решил выяснить подробности, а помогут ему в этом эксперты диетологии и нутрициологии.
Польза говядины
В ней много белка, который необходим для формирования, восстановления и роста тканей.
Содержится гемовое железо, которое лучше усваивается организмом по сравнению с растительными источниками.
Есть витамины группы B, особенно B12, который нужен для нервной системы и кроветворения.
Содержится цинк, который поддерживает иммунную функцию, гормональное здоровье мужчин и женщин.
Важно подчеркнуть, что мраморная говядина — источник всех незаменимых аминокислот, что делает ее особенно ценной для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, способствуя мышечному восстановлению после физических нагрузок. Несмотря на высокое содержание жира, она преимущественно представлена моно- и полиненасыщенными жирными кислотами. В умеренных количествах эти жиры благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему.
У мяса незабываемый вкус и текстура. Мраморность придает мясу уникальный нежный вкус и сочную текстуру, делая его идеальным для приготовления стейков и других изысканных блюд.
Продукт стимулирует аппетит. Насыщенный вкус и аромат могут улучшить аппетит, что полезно для людей, стремящихся набрать вес или страдающих от его снижения.
Что выбрать: мраморная или постная говядина
Мраморная говядина содержит больше жиров, включая насыщенные жиры, по сравнению с постной говядиной.
В 100 г мраморной говядины — до 20 г жира,
В 100 г постной говядины — около 5-10 г жира.
Этот фактор влияет на калорийность и питательную ценность мяса и может быть полезен тем, кто придерживается диеты с низким содержанием насыщенных жиров.
Плюсы мраморной говядины
Высокое содержание жира обеспечивает сочность и мягкость мяса.
Жиры способствуют более продолжительному чувству сытости.
Минусы
Высокое содержание насыщенных жиров, которые при избыточном потреблении могут повышать уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
При жарке продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров образуются гетероциклические амины (HCA) и полициклические ароматические углеводороды (PAH), которые обладают канцерогенными свойствами.
Высокая цена: мраморная говядина существенно дороже обычной, что делает ее постоянное употребление не всегда доступным.
Риск пищевых инфекций. Как и любое мясо, мраморная говядина может стать источником инфекций при неправильной обработке или недостаточной термической обработке. Соблюдение санитарных норм и правильная готовка крайне важны.
Кому противопоказана
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким уровнем холестерина, избыточным весом или ожирением следует ограничивать или исключать ее из рациона. Также осторожность необходима при наличии аллергии на говядину.
Кому полезна
Спортсменам, людям, желающим набрать вес, гурманам, а также тем, кто нуждается в дополнительном количестве витаминов и минералов, этот продукт может принести пользу.
Риски чрезмерного употребления красного мяса
Международное агентство по изучению рака (IARC), подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), относит красное мясо к категории 2A канцерогенов, что означает «вероятно, канцерогенно для человека». Чрезмерное потребление красного мяса может быть связано с повышенным риском развития колоректального рака.
Как выбрать качественную говядину
Стоит отдавать предпочтение мясу животных травяного откорма и свободного выгула, так как их мясо содержит:
более высокие уровни жирных кислот омега-3, которые полезны для сердечно-сосудистой системы;
больше витаминов A и E, а также антиоксидантов.
По рекомендациям Роспотребнадзора красное мясо стоит употреблять 1-2 раза в неделю. В первую очередь красное мясо стоит есть детям, беременным и кормящим женщинам, людям, страдающим анемией.
Мраморная говядина может быть частью рациона, если потребляется в умеренных количествах и при правильном способе приготовления (например, тушение или запекание вместо жарки). Однако если цель — снизить потребление насыщенных жиров и уменьшить риски, связанные со здоровьем при нарушении липидного профиля, онкологических рисках, то лучше отдавать предпочтение постной говядине травяного откорма.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий