Страдаете ли вы от плохого пищеварения? Вот признаки, которые указывают на него

Пищеварение — сложный процесс, от которого зависят многие аспекты здоровья, и нарушения в этом процессе влияют на физический комфорт, внешний вид, эмоциональное состояние.Работа пищеварительной системы определяется рядом факторов, включая генетику, наличие хронических заболеваний, образ жизни и привычки. Признаки, которые говорят о том, насколько хорошим или плохим является пищеварение, могут быть достаточно простыми для интерпретации — например, мы можем замечать изменения со стулом, связанный с приемом пищи дискомфорт, либо тревожные проявления в виде болей в животе, тошноты или рвоты. Но также признаки, свидетельствующие о состоянии пищеварения, могут быть неспецифичными. Например, о плохом пищеварении может говорить усталость«Постоянное чувство усталости без четкого объяснения может быть признаком того, что ваше пищеварительный тракт не слишком активен, желудок и кишечник «ленятся» расщеплять пищу, и преображение в энергию питательных веществ также происходит медленно. В результате вы можете чувствовать себя вялым или быстро уставать в течение дня», - рассказал в беседе с MedikForum.ru диетолог-нутрициолог Игорь Строков.Постоянный дискомфорт после едыЭто также свидетельствует о недостаточно активном пищеварительном процессе, застое пищевых масс, их слабом продвижении по ЖКТ.Что именно ощущается:Тяжесть: возможно ощущение плотно набитого желудка дольше 2 часов после приема пищи.Изжога: чувствуется жжение в области грудины.Отрыжка: она сопровождается кислым или горьким привкусом.Проблемы со стуломНа плохое пищеварение указывают следуюие изменения:Выделяется в виде твердых комков — признак запора, обезвоживания или недостатка клетчатки.Выделяется неоформленным или жидким — возможный признак диареи, дисбактериоза, непереносимости продуктов (например, лактозы).Обладает жирным блеском — это говорит о плохом усвоении жиров (такое бывает при проблемах с поджелудочной железой или желчным пузырем).Выделяется вместе с непереваренными кусочками пищи — сигнализирует о недостатке ферментов или слишком быстром прохождении еды по ЖКТ.Выделяется вместе со слизью или пеной — признак воспаления кишечника (возможны синдром раздраженного кишечника, инфекция).Имеет светлый (бело-серый) окрас — признак нехватки желчи, возможного гепатита.Имеет темный, почти черный окрас — это может быть симптомом кровотечения в желудке (например, при язве или эрозии).Происходит чередование запоров и поносов — может указывать на раздраженный кишечник или дисбактериоз.Вздутие и метеоризмЧто говорит о некачественном пищеварении:Урчание в животе возникает через 1–2 часа после еды;Процесс газообразования сопровождается дискомфортом или болью (возникают спазмы, колики):Из-за скопления газов увеличивается живот (даже при нормальном весе).Проблемы с кожейПроблемная кожа часто является «зеркалом» плохого пищеварения. Вот как они связаны:При слишком медленном пищеварении происходит накопление токсинов — чтобы ускорить их выведение из организма, кожа берет на себя роль «второй печени», и на ней при этом образуются прыщи.Плохое пищеварение часто бывает обусловлено дисбактериозом кишечника, дисбалансом в его микробиоме. Когда в кишечной микрофлоре не хватает полезных бактерий и становится много недружелюбных, снижается иммунитет, что обостряет кожные проблем в виде акне, розацеа, экземы.Если имеется пищевая непереносимость (например, непереносимость глютена или лактозы), она часто сопровождается воспалением, делающим стенки кишечника склонными к повреждению (то есть, возникает так называемый «дырявый» кишечник) — в этом случае токсины попадают в кровь и провоцируют аллергические высыпания.Плохая регенерация кожи (медленное заживление ран), ее сухость и шелушение могут «говорить», что пищеварительная система плохо усваивает питательные вещества (в частности, цинк, омега-3 жирные кислоты, витамины А и Е).Перепады настроенияПлохое пищеварение напрямую влияет на эмоциональное состояние. Вот как работают эти связи:Поскольку 90% серотонина (гормона радости) производится в кишечнике, то нарушения его микрофлоры и дисбактериоз ведут к нехватке серотонина, что, в свою очередь, делает человека подверженным тревожности и депрессии.При воспалительных процессах в кишечнике повышается уровень цитокинов — молекул, способствующих развитию общего воспаления в организме, которое негативно отражается на функционировании нервной системы, провоцирует повышенную раздражительность, гневливость.При «дырявом» кишечнике попадающие в кровь токсины воздействуют на ЦНС, вызывая перепады настроения.

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