Cancer Cell: сбой синтеза белков в меланоме раскрыл ее для иммунной системы
Команда сосредоточилась на процессе трансляции — этапе синтеза белков в клетке. Специалисты обнаружили, что преднамеренное нарушение этого механизма в раковых клетках приводит к производству десятков аномальных белков, которые становятся идеальными мишенями для иммунной системы.
«Когда мы нарушили процесс трансляции в клетках меланомы, они начали производить 34 специфических аномальных белка, которые иммунная система легко распознает как угрозу», — объяснили авторы открытия.
При сочетании нового метода с существующими видами иммунотерапии исследователям удалось добиться значительного уменьшения или полного исчезновения опухолей у 40% подопытных мышей. Это особенно важно, поскольку тестируемый тип меланомы ранее практически не реагировал на иммунотерапию.
Новый подход может решить одну из главных проблем современной онкологии — ограниченную эффективность иммунотерапии, которая в настоящее время помогает лишь 20% пациентов.
Ученые обнаружили, что уровень определенных ферментов, обеспечивающих точность трансляции, может служить новым прогностическим маркером успешности лечения.
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