Кашель и температура: как отличить туберкулез от бронхита и респираторных инфекций

Туберкулез, бронхит и респираторные инфекции (ОРВИ, грипп) могут иметь схожие симптомы: кашель, слабость, повышенная температура.Однако причины, последствия и методы лечения у этих заболеваний совершенно разные.В это время года активизируются многие инфекции и обостряются хронические заболевания. Наиболее распространенными симптомами болезней сейчас являются кашель, повышение температуры и лихорадка, общая слабость. Такими симптомами могут проявляться как рядовые сезонные респираторные инфекции, так и более серьезные, включая туберкулез, о распространении которого многие врачи говорят с тревогой. Вопрос о том, как отличить туберкулез от респираторных инфекций и другого массового заболевания с кашлем — бронхита — задал эпидемиологу Ивану Байтякову.«Туберкулез, бронхит и респираторные инфекции могут иметь схожие симптомы, однако причины, последствия и методы лечения у этих заболеваний разные. Почему важно вовремя распознать туберкулез? Он требует длительной антибиотикотерапии, и без лечения приводит к тяжелым осложнениям. Бронхит и ОРВИ вполне способны пройти без медикаментозной терапии, тогда как туберкулез лишь прогрессирует. Это более опасное из-за своих последствий заболевание, к тому же туберкулез заразен».Основные отличия туберкулеза, бронхита и ОРВИОсобенности ОРВИ (простуда, грипп)Причина: вирусы (риновирусы, аденовирусы, грипп).Начало: острое, симптомы появляются за 1-2 дня.Длительность: 5-10 дней.Характерные симптомы:Высокая температура (до 38-40 градусов, особенно при гриппе);Сильный насморк, чихание, боль в горле;Сухой или влажный кашель (чаще умеренный);Ломота в мышцах, головная боль;Улучшение через 3-5 дней.Когда насторожиться?Если высокая температура держится дольше 5 дней.Если кашель усиливается, появляется одышка (в этом случае возможны бронхит или пневмония).Особенности бронхитаПричина: чаще вирусы, реже бактерии или раздражители (дым, пыль).Начало: бронхит часто возникает после ОРВИ, но также может развиваться самостоятельно.Длительность: до 2-3 недель.Характерные симптомы:Кашель — главный признак! При бронхите он сначала сухой, затем с мокротой (прозрачной, желтоватой).Хрипы в груди, чувство «бульканья» при дыхании.Температура: чаще она бывает субфебрильной (37-37,5 градусов).Нет сильной интоксикации (как при гриппе).Когда насторожиться?Если кашель не проходит больше 3 недель.Если в мокроте появляются примеси крови (нужно исключить туберкулез или рак легких).Особенности туберкулеза легкихПричина: заражение бактерией Mycobacterium tuberculosis (палочка Коха).Начало: постепенное, первые симптомы слабые.Длительность: без специального лечения может длиться месяцами.Характерные симптомы:Длительный кашель (более 3 недель), сначала сухой, затем с мокротой.Кровь в мокроте.Субфебрильная температура (37-37,5 градусов) по вечерам.Ночная потливость (простыни и подушки заметно намокают).Потеря веса (5-10 кг за несколько месяцев).Постоянная слабость, утомляемость.Когда обратиться к врачу?Кашель не проходит 3+ недели.Если присутствуют хотя бы два симптома из списка выше.Что важно знать:наиболее точно диагностировать заболевание позволяют только выполненные врачами анализы и диагностические процедуры.При подозрении на туберкулез обязателен рентген или флюорография.Если кашель с кровью — нужна бронхоскопия (чтобы исключить рак).«Туберкулез не всегда связан с неблагополучным образом жизни, заразиться им может фактически любой человек. Не занимайтесь самолечением! Даже если симптомы кажутся «несерьезными», лучше перестраховаться и провериться у врача — особенно, если был контакт с кашляющим человеком, если ваш кашель длится дольше трех недель, или если при отхождении мокроты появилась кровь, даже однократно».Как защититься от туберкулеза?Начиная с 15 лет периодически делать флюорографию;Делать прививку БЦЖ (делается в детстве, защищает от тяжелых форм);Укреплять иммунитет: этому помогают полноценное питание, достаток витамина D, спорт.Избегать контактов с кашляющими людьми в закрытых помещениях.

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