Кашель и температура: как отличить туберкулез от бронхита и респираторных инфекций
В это время года активизируются многие инфекции и обостряются хронические заболевания. Наиболее распространенными симптомами болезней сейчас являются кашель, повышение температуры и лихорадка, общая слабость. Такими симптомами могут проявляться как рядовые сезонные респираторные инфекции, так и более серьезные, включая туберкулез, о распространении которого многие врачи говорят с тревогой. Вопрос о том, как отличить туберкулез от респираторных инфекций и другого массового заболевания с кашлем — бронхита — задал эпидемиологу Ивану Байтякову.
«Туберкулез, бронхит и респираторные инфекции могут иметь схожие симптомы, однако причины, последствия и методы лечения у этих заболеваний разные. Почему важно вовремя распознать туберкулез? Он требует длительной антибиотикотерапии, и без лечения приводит к тяжелым осложнениям. Бронхит и ОРВИ вполне способны пройти без медикаментозной терапии, тогда как туберкулез лишь прогрессирует. Это более опасное из-за своих последствий заболевание, к тому же туберкулез заразен».
Основные отличия туберкулеза, бронхита и ОРВИ
Особенности ОРВИ (простуда, грипп)
Причина: вирусы (риновирусы, аденовирусы, грипп).
Начало: острое, симптомы появляются за 1-2 дня.
Длительность: 5-10 дней.
Характерные симптомы:
Высокая температура (до 38-40 градусов, особенно при гриппе);
Сильный насморк, чихание, боль в горле;
Сухой или влажный кашель (чаще умеренный);
Ломота в мышцах, головная боль;
Улучшение через 3-5 дней.
Когда насторожиться?
Если высокая температура держится дольше 5 дней.
Если кашель усиливается, появляется одышка (в этом случае возможны бронхит или пневмония).
Особенности бронхита
Причина: чаще вирусы, реже бактерии или раздражители (дым, пыль).
Начало: бронхит часто возникает после ОРВИ, но также может развиваться самостоятельно.
Длительность: до 2-3 недель.
Характерные симптомы:
Кашель — главный признак! При бронхите он сначала сухой, затем с мокротой (прозрачной, желтоватой).
Хрипы в груди, чувство «бульканья» при дыхании.
Температура: чаще она бывает субфебрильной (37-37,5 градусов).
Нет сильной интоксикации (как при гриппе).
Когда насторожиться?
Если кашель не проходит больше 3 недель.
Если в мокроте появляются примеси крови (нужно исключить туберкулез или рак легких).
Особенности туберкулеза легких
Причина: заражение бактерией Mycobacterium tuberculosis (палочка Коха).
Начало: постепенное, первые симптомы слабые.
Длительность: без специального лечения может длиться месяцами.
Характерные симптомы:
Длительный кашель (более 3 недель), сначала сухой, затем с мокротой.
Кровь в мокроте.
Субфебрильная температура (37-37,5 градусов) по вечерам.
Ночная потливость (простыни и подушки заметно намокают).
Потеря веса (5-10 кг за несколько месяцев).
Постоянная слабость, утомляемость.
Когда обратиться к врачу?
Кашель не проходит 3+ недели.
Если присутствуют хотя бы два симптома из списка выше.
Что важно знать:наиболее точно диагностировать заболевание позволяют только выполненные врачами анализы и диагностические процедуры.
При подозрении на туберкулез обязателен рентген или флюорография.
Если кашель с кровью — нужна бронхоскопия (чтобы исключить рак).
«Туберкулез не всегда связан с неблагополучным образом жизни, заразиться им может фактически любой человек. Не занимайтесь самолечением! Даже если симптомы кажутся «несерьезными», лучше перестраховаться и провериться у врача — особенно, если был контакт с кашляющим человеком, если ваш кашель длится дольше трех недель, или если при отхождении мокроты появилась кровь, даже однократно».
Как защититься от туберкулеза?
Начиная с 15 лет периодически делать флюорографию;
Делать прививку БЦЖ (делается в детстве, защищает от тяжелых форм);
Укреплять иммунитет: этому помогают полноценное питание, достаток витамина D, спорт.
Избегать контактов с кашляющими людьми в закрытых помещениях.
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