FAPESP: пектины в папайе и маракуйе помогут бороться с хроническими болезнями

Ученые из Бразилии и Германии обнаружили, что пектины в составе папайи и маракуйи могут применяться для лечения неинфекционных заболеваний, в том числе рака.Бразильские биологи из Центра исследований пищевых продуктов (FoRC) исследовали пектины — водорастворимые полисахариды, содержащиеся в папайе, маракуйе и цитрусовых. Они установили, что эти соединения могут снижать риск хронических неинфекционных заболеваний — сердечно-сосудистых патологий, рака, болезней органов дыхания и пищеварительной системы, ожирения и диабета.В рамках проекта были разработаны технологии извлечения пектина из фруктовых отходов и его химической модификации для усиления биологической активности. Созданные методы стали основой для подачи патентов, включая технологию получения пектина из мякоти папайи и чайота (плода, известного как мексиканский огурец), а также модификации пектина из побочных продуктов маракуйи.В ходе экспериментов ученые создали первые лабораторные образцы пектиновой муки, которые потенциально могут использоваться в качестве пищевых добавок. Доклинические исследования на животных подтвердили, что модифицированные пектины обладают мощной биологической активностью, включая потенциал применения в химиотерапии и коррекции микрофлоры кишечника.

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