Frontiers: использование смартфона в постели увеличивает риск бессонницы на 59%
Исследователи ожидали, что социальные сети окажутся самым вредным экранным занятием из-за их интерактивности, но результаты исследования показали, что вид активности не имеет решающего значения. Просмотр фильмов, интернет-серфинг, игры и чтение с экрана влияют на сон так же, как и соцсети.
По словам ведущего автора исследования Гуннхильд Йонсен Хьетланд, главный фактор – это не содержание, а общее время, проведенное за экраном перед сном.
Смартфоны мешают сну по нескольким причинам: они отнимают время, которое могло бы быть потрачено на отдых, задерживают засыпание из-за активного потребления контента, прерывают ночной сон уведомлениями и излучают голубой свет, нарушающий циркадные ритмы.
Ученые советуют ограничить использование экранов минимум за 30–60 минут до сна и отключать уведомления на ночь.
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