Ученые создали тест крови, позволяющий определить стадию развития болезни Альцгеймера

Исследователи из США разработали тестовую систему, позволяющую не только выявить болезнь Альцгеймера, но и с 92% вероятностью определить стадию ее развития по присутствию в крови пациента определенных типов обрывков тау-белка, чьи неповрежденные молекулы играют важную роль в работе нервных окончаний.«Созданный нами тест позволяет очень точно оценивать количество обрывков тау-белка, которые на настоящий момент являются самым надежным биомаркером и объективным индикатором степени развития болезни Альцгеймера. До настоящего времени в клинической практике не было простых или доступных методов замеров его концентрации, и поэтому созданный нами тест может значительно улучшить диагностику», — пояснил профессор WUSTL Рэндалл Бейтман, чьи слова приводит пресс-служба вуза.Профессор Бейтман и его коллеги уже много лет изучают различные биомаркеры, связанные с развитием и прогрессией болезни Альцгеймера. Четыре года назад они обнаружили, что концентрация одного из обрывков тау-белка, так называемого пептида MTBR-243, быстро растет в спинномозговой жидкости у носителей данной формы деменции с течением времени, что позволяет определять то, на какой фазе развития болезни Альцгеймера находится пациент.Данное открытие натолкнуло ученых на мысль, что аналогичный рост концентрации пептида MTBR-243 может наблюдаться и для крови больных, что в перспективе позволит получать сведения о фазе развития болезни Альцгеймера значительно менее инвазивным и более дешевым и безопасным путем за счет отказа от использования дорогостоящей ПЭТ-томографии или забора спинномозговой жидкости.Руководствуясь этой идеей, ученые получили образцы крови от 163 пациентов, которые были носителями данной формы деменции на самых разных стадиях ее развития. Эти образцы крови исследователи проанализировали при помощи созданной ими вариации масс-спектрометрии, позволяющей оценить количество молекул MTBR-243 в крови, после чего они сопоставили долю этого пептида с тем, насколько выраженными были симптомы болезни.Это сравнение показало, что концентрация данного белка очень быстро растет по мере развития болезни Альцгеймера и в конечном итоге она становится выше нормы примерно в 200 раз. Подобные различия в концентрации MTBR-243, как показали последующие расчеты, позволяют выявлять стадию развития болезни Альцгеймера с 92% точностью. В перспективе, это позволит значительно упростить ее диагностику и снизит стоимость данной процедуры, подытожили профессор Бейтман и его коллеги.О болезни АльцгеймераБолезнь Альцгеймера относится к числу наиболее распространенных типов старческой деменции. По предположениям ученых, она развивается в результате накопления в нейронах бета-амилоида - токсичных белковых клубков, состоящих из поврежденных молекул белка APP. Помимо бета-амилоида, при развитии болезни Альцгеймера в клетках мозга копятся другие токсичные молекулы, в том числе поврежденные нити тау-белка.

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