Врач Андреева рассказала, способны ли носки улучшить качество сна

Качественный сон играет важную роль в поддержании здоровья и общего самочувствия. Однако не все знают, что один простой аксессуар — носки — способен оказывать влияние на процессы засыпания и продолжительность сна. Как поясняет врач-терапевт Ирина Андреева , этот эффект подтвержден научными исследованиями.Еще два года назад ученые из Университета Базеля опубликовали результаты работы, демонстрирующей влияние согревания стоп на ночной отдых. В ходе эксперимента было зафиксировано увеличение выработки мелатонина на 19% у тех, кто ложился спать в носках. Одновременно наблюдалось снижение уровня кортизола в первой половине ночи. Эти изменения способствовали более глубокому и непрерывному сну.Один из механизмов такого эффекта связан с терморегуляцией организма. Когда человек надевает носки перед сном, начинается процесс вазодилатации — расширения кровеносных сосудов стоп. Это приводит к перераспределению тепла и легкому снижению температуры тела, что дает мозгу сигнал о необходимости перехода в фазу сна. Исследования показали, что благодаря этому засыпание может происходить в среднем на 15 минут быстрее. Также было выявлено, что у людей, спящих в носках, наблюдаются менее частые ночные пробуждения, поскольку поддерживается стабильная температура тела.Кроме ускоренного засыпания, сон в носках обладает дополнительными преимуществами. Одним из них является профилактика ночных судорог. У людей с нарушенным кровообращением, например, страдающих диабетом, холод в области стоп может вызывать спазмы и дискомфорт. Тепло помогает улучшить микроциркуляцию, что снижает вероятность подобных неприятных ощущений.Еще один положительный эффект — улучшение состояния кожи стоп. Использование носков с увлажняющим кремом способствует заживлению сухой и потрескавшейся кожи, а также предотвращает образование новых повреждений.Также теплые аксессуары для сна помогают расслабиться и уменьшить уровень стресса. Согревание ног активирует парасимпатическую нервную систему, что способствует снижению кортизола и переходу организма в состояние покоя.Однако стоит учитывать несколько моментов, чтобы ношение носков во время сна приносило пользу. Не следует использовать слишком тугие изделия с плотными резинками, так как они могут нарушить кровоток. Также рекомендуется отдавать предпочтение натуральным материалам, таким как хлопок или шерсть, чтобы избежать перегрева и чрезмерного потоотделения.

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