Что помогает устранить изжогу, если нет лекарств: лучшие домашние средства

Возникшую изжогу можно загасить без применения лекарств — главное, не использовать при этом соду.Жирная пища, алкоголь или стресс — изжога может иметь множество причин, а ее симптомы всегда очень неприятны или болезненны. Данное состояние характеризуется тем, что мышца у входа в желудок больше не может нормально закрываться, и его кислое содержимое проникает в пищевод, раздражая нежную слизистую оболочку органа и провоцируя характерное жжение за грудиной.Многие люди при возникновении изжоги спешат принять лекарство, но прием таких препаратов сопряжен с определенным риском, об этом в разговоре с MedikForum.ru напомнила врач-гастроэнтеролог Александра Алисова.«Обычно при изжоге используют ИПП, ингибиторы протонной помпы. Однако хотя эти лекарства помогают быстро успокоить желудок, они так же быстро могут вызвать привыкание, а при длительном применении способны давать серьезные побочные эффекты. Если желудок привыкает к таким препаратам, то часто уже не может функционировать без химической помощи. Вот почему такие средства не рекомендуется принимать более двух недель подряд».Что помогает устранить возникшую изжогу без использования лекарств?Негазированная водаПростое решение от изжоги — выпить немного теплой воды. Вода разбавляет кислоту в желудке, а также омывает слизистую оболочку пищевода, что унимает боль и жжение.МолокоСтакан молока оказывает примерно такое же действие, что и вода, но как более жирная субстанция оно создает своеобразную оболочку на стенках пищеварительных органов, и это успокаивает их раздражение.МиндальЕго жевание считается одним из лучших нелекарственных способов устранить изжогу. Пережеванный миндаль (достаточно 4-5 штук) эффективно нейтрализует желудочную кислоту.Вода с яблочным уксусомЯблочный уксус метаболизируется щелочным образом, благодаря чему может подавлять избыточную кислотность и связанную с ней изжогу. Но такое средство как вода с яблочным уксусом эффективно только если изжога возникает лишь время от времени.Как приготовить: нужно размешать одну чайную ложку яблочного уксуса в стакане воды и выпить небольшими глотками.Жевательная резинкаЕе жевание стимулирует выработку слюны, которая является слегка щелочной, а, значит, может нейтрализовать кислоту, вызывающую жжение.Ромашковый чайОн оказывает противовоспалительное действие (что полезно для раздраженного пищевода и желудка), а также снижает выработку желудочной кислоты.КартофельНебольшое количество выпитого медленными глотками картофельного сока тоже эффективно в качестве подручного средства от изжоги — в картофеле присутствует крахмал, который гасит желудочную кислоту. Также с этой целью можно съесть немного вареного картофеля или выпить воду, в которой он варился.Бананы?Полностью спелый или даже слегка перезревший банан связывает желудочную кислоту своим крахмалом и обеспечивает повышение уровня pH в желудке — благодаря высокому содержанию калия.«В борьбе с изжогой можно использовать и другие крахмалистые продукты — например, сухари, хлеб, рис или макароны. Их эффект схож с действием миндаля, бананов и картофеля».Почему при изжоге нельзя использовать соду?Потому что возникает эффект бумеранга. Пищевая сода поначалу эффективно снижает кислотность желудка, но при этом значение pH в желудке повышается настолько существенно, что уже через короткое время кислота для его нейтрализации вырабатывается с большей силой, и это снова провоцирует изжогу. Кроме того, сода (химически гидрокарбонат натрия) при расщеплении в желудке выделяет углекислый газ, что вызывает отрыжку, вздутие и повышенный метеоризм.Что важно помнить. К домашним средствам для погашения изжоги можно прибегать только при условии, что она возникает изредка. Частая или регулярная изжога — это серьезный повод для беседы с врачом и медицинского обследования, так как вызывать ее могут разные патологии.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки