Может говорить о диабете. Чем халязион на веке отличается от ячменя

Одним из ключевых отличий халязиона от ячменя, является его медленный рост.Халязион на веке иногда ошибочно называют ячменем, так как в его случае тоже становится заметным появление образования — небольшой шишки воспалительного происхождения.«Халязион — это хроническое воспаление мейбомиевой железы века, вызванное закупоркой ее протока. В отличие от ячменя, он не является острым гнойным процессом, а представляет собой медленно растущую, часто безболезненную шишку на верхнем или нижнем веке», - поделилась в разговоре с MedikForum.ru офтальмолог Олеся Кравцова.ОсобенностиСпецифическим симптомом халязиона (отличающим от того же ячменя) является его медленный рост. Сначала, когда шишки на веке еще не видно, человек может ощущать дискомфорт, напоминающий попадание под веко волоска. Но со временем из-за роста и увеличения образования в размере может становиться все более неприятным его давление на глаз — иногда дискомфорт бывает очень значительным и возникают проблемы со зрением. Кроме того, область закупоренной железы часто краснеет и становится горячей, на этом участке может дополнительно развиться конъюнктивит, возникает повышенное слезотечение, непереносимость яркого света.Чем халязион отличается от ячменяХалязион — это хроническое и неинфекционное заболевание, тогда как ячмень возникает при бактериальной инфекции, являясь следствием поражения стафилококками.Образование на веке, вызванное халязионом, обычно безболезненное. Образование на веке из-за ячменя болит при прикосновении (оно в целом бывает болезненным).Когда возникает халязион, образование до своего окончательного «созревания» долго растет — процесс занимает недели. Когда возникает ячмень, нагноение формируется за 2-4 дня.Также существует разница в консистенции: для халязиона характерна плотная и подвижная «горошина», для ячменя — мягкая, с гнойным содержимым припухлость.«В редких случаях уплотнение на веке может быть вызвано карциномой, то есть, злокачественной опухолью. Поэтому всегда следует обратиться к врачу, если в области глаз возникают образования, не вызывающие болезненных ощущений».Халязион как симптом проблем с поджелудочной железойВозникновение халязиона на веке может говорить о нарушениях в работе поджелудочной железы и связанных с ними заболеваниях (панкреатит, сахарный диабет). Поджелудочная железа вырабатывает ферменты (липазу), необходимые для расщепления жиров. Когда ее работа нарушается, выработка фермента может снизиться, и это делает секрет мейбомиевых желез более густым и вязким — риск закупорки протоков (и образования халязиона) в таком случае резко возрастает.Вдобавок при панкреатите и диабете усиливается склонность тканей к воспалительным процессам — такое воспаление в том числе может затрагивать веки глаз.Что еще повышает риск появления халязиона:Хронический блефарит — воспаление краев век.Желудочно-кишечные патологии (гастрит, дисбактериоз), которые влияют на иммунитет.Гормональные сбои (возможные в подростковом возрасте или в период менопаузы).«При частых рецидивах халязиона нужно обратиться к врачу, обследоваться у эндокринолога или гастроэнтеролога».

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