«Эффект йо-йо» и еще 13 разрушительных последствий от диет назвала врач ФМБА Тихонова

Эксперты называют диеты коварной ловушкой: вроде бы похудели, ушли отеки, но через пару недель вес снова начинает возвращаться. При этом здоровье от таких экспериментов разрушается — как ментальное, так и физическое.Весна уже в самом разгаре, во многих городах России солнце греет, люди сняли шапки и тяжелые зимние пуховики. Совсем скоро настанет время надевать шорты, платья и другую открытую одежду.После холодов многие пытаются прийти в форму, ведь зимой мы мало двигались, но ели больше привычного. И чтобы не тратить много времени, на помощь приходят те самые чудодейственные диеты.Как диеты разрушают организмДалеко не всем известно, что ограничение рациона и резкое снижение калорийности запускают в организме сложные процессы, говорит врач. Так, например, тело начинает экономить энергию, в результате метаболизм замедляется.«Замедленный обмен веществ способствует быстрому набору веса, который нередко превышает исходный. По этой причине после диеты человек становится больше, чем был до нее», — поясняет эксперт.Кроме того, во время голодовок страдает и мышечная масса. Организму необходима энергия, он начинает расщеплять не жировую, а мышечную ткань, которая считается очень ценной и полезной.Еще один минус: страдает и внешний вид. На диетах человеку не хватает сложных углеводов, белка, полезных жиров. Все это провоцирует проблемы с:волосами,кожей,ногтями,гормонами.Скудный рацион — это еще и причина хронической усталости. Все словно валится из рук, совсем нет сил работать и даже заниматься любимыми делами. Вдобавок человек страдает и от проблем с ЖКТ. Это могут быть запоры, диарея, вздутие живота и другие неприятные симптомы.«Некоторые диеты, особенно с высоким содержанием белка, могут привести к обезвоживанию организма! Кроме того, резкая потеря веса повышает риск образования камней в желчном пузыре, а рацион с высоким содержанием жиров может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям», — говорит Инна Тихонова.Только представьте: вы упорно несколько недель ели гречку с кефиром, лишали себя любимых продуктов, голодали. И вот на весах та самая заветная цифра! Кажется, что цель достигнута, можно возвращаться к привычному рациону.И вот здесь многих ждет большое разочарование — так называемый «эффект йо-йо». После окончания диеты вес начинает возвращаться, подыматься вверх, как та самая игрушка из девяностых.Это не только портит настроение, но еще и вызывает чувство вины, у многих падает самооценка, начинаются проблемы с пищевым поведением. Еда становится «плохой» и «хорошей», в тяжелых случаях все заканчивается анорексией или булимией.«Наш организм не любит крайностей. Вместо строгих ограничений лучше сосредоточиться на сбалансированном питании, регулярной физической активности. Здоровый образ жизни — это не временная мера, а привычка», — заключила врач.

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