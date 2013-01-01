«Эффект йо-йо» и еще 13 разрушительных последствий от диет назвала врач ФМБА Тихонова

Эксперты называют диеты коварной ловушкой: вроде бы похудели, ушли отеки, но через пару недель вес снова начинает возвращаться. При этом здоровье от таких экспериментов разрушается — как ментальное, так и физическое.

Весна уже в самом разгаре, во многих городах России солнце греет, люди сняли шапки и тяжелые зимние пуховики. Совсем скоро настанет время надевать шорты, платья и другую открытую одежду.

После холодов многие пытаются прийти в форму, ведь зимой мы мало двигались, но ели больше привычного. И чтобы не тратить много времени, на помощь приходят те самые чудодейственные диеты.

Как диеты разрушают организм

Далеко не всем известно, что ограничение рациона и резкое снижение калорийности запускают в организме сложные процессы, говорит врач. Так, например, тело начинает экономить энергию, в результате метаболизм замедляется.

«Замедленный обмен веществ способствует быстрому набору веса, который нередко превышает исходный. По этой причине после диеты человек становится больше, чем был до нее», — поясняет эксперт.

Кроме того, во время голодовок страдает и мышечная масса. Организму необходима энергия, он начинает расщеплять не жировую, а мышечную ткань, которая считается очень ценной и полезной.

Еще один минус: страдает и внешний вид. На диетах человеку не хватает сложных углеводов, белка, полезных жиров. Все это провоцирует проблемы с:

волосами,

кожей,

ногтями,

гормонами.

Скудный рацион — это еще и причина хронической усталости. Все словно валится из рук, совсем нет сил работать и даже заниматься любимыми делами. Вдобавок человек страдает и от проблем с ЖКТ. Это могут быть запоры, диарея, вздутие живота и другие неприятные симптомы.

«Некоторые диеты, особенно с высоким содержанием белка, могут привести к обезвоживанию организма! Кроме того, резкая потеря веса повышает риск образования камней в желчном пузыре, а рацион с высоким содержанием жиров может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям», — говорит Инна Тихонова.

Только представьте: вы упорно несколько недель ели гречку с кефиром, лишали себя любимых продуктов, голодали. И вот на весах та самая заветная цифра! Кажется, что цель достигнута, можно возвращаться к привычному рациону.

И вот здесь многих ждет большое разочарование — так называемый «эффект йо-йо». После окончания диеты вес начинает возвращаться, подыматься вверх, как та самая игрушка из девяностых.

Это не только портит настроение, но еще и вызывает чувство вины, у многих падает самооценка, начинаются проблемы с пищевым поведением. Еда становится «плохой» и «хорошей», в тяжелых случаях все заканчивается анорексией или булимией.

«Наш организм не любит крайностей. Вместо строгих ограничений лучше сосредоточиться на сбалансированном питании, регулярной физической активности. Здоровый образ жизни — это не временная мера, а привычка», — заключила врач.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

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Добавил valyuha в категорию Разное

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