Nature: дефицит пептида нейротензина лишает удовольствия от еды при ожирении

Американские ученые из Калифорнийского университета опровергли распространенное представление о том, что удовольствие от пищи ведет к перееданию. Оказалось, что все обстоит с точностью до наоборот.Как показал анализ данных экспериментов на мышах, грызуны с ожирением получают меньше удовольствия от пищи, чем обладатели нормального веса. Результаты сканирования мозга выявили сниженную активность в центрах удовольствия при виде еды у пациентов с лишним весом.По словам исследователей, причиной этого феномена оказался дефицит нейротензина — пептида, усиливающего действие дофамина.«Это похоже на ситуацию, когда человек ест фастфуд по привычке, но не получает от этого настоящего удовольствия», — объяснил соавтор исследования, профессор Стефан Ламмел.Ученые обнаружили, что восстановление уровня нейротензина возвращает удовольствие от пищи, снижает общее потребление калорий, уменьшает тревожность, улучшает подвижность и помогает нормализовать вес.Специалисты отметили, что им удалось восстановить естественную мотивацию к еде, и это может стать новым подходом к борьбе с ожирением.

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