Врач Гарипов ответил на вопрос, можно ли вылечить косточку на ноге без операции

Мучит косточка на ноге и операция кажется единственным выходом? Забудьте о панике! Врач подробно объяснил, можно ли избавиться от вальгусной деформации стопы без хирургического вмешательства.У этой болезни масса синонимов: «косточка на ноге», «шишечка», халюс вальгус, искривление первого пальца стопы, поперечное плоскостопие, нарост в области первого пальца стопы.Подробно о консервативных методах лечения, их эффективности на разных стадиях заболевания, а также о том, какие факторы влияют на выбор тактики лечения и прогнозы выздоровления «Доктору Питеру» рассказал Рустам Гарипов — ортопед-травматолог первой категории, специалист по хирургии стопы.Что такое «косточка на ноге»Косточка — это деформация в суставах стопы, а не какой-либо нарост. С точки зрения механизма возникновения это отклонение первой плюсневой кости внутрь и наружное отклонение большого пальца. Происходит деформация в первом плюснефаланговом суставе. Визуально это выглядит как косточка, «шишечка» или нарост. На самом деле это угловая деформация с изменением правильного положения костей в суставе большого пальца.Причины болезниЭто прежде всего генетическая предрасположенность человека. У кого-то есть изменение стопы, у кого-то, соответственно, нет. Но узкая обувь, лишний вес, перенапряжение стопы, перегрузки у спортсменов — это те факторы, которые способствуют скорейшему проявлению генетически запрограммированной патологии. Также причиной возникновения может стать врожденная слабость мышечно-связочного аппарата суставов стопы.Методы леченияЛФК (лечебная физкультура), физиотерапевтическое лечение, массажи, стельки — это профилактика, которая, вероятно, притормозит проявление проблемы.«Глобального консервативного лечения этой патологии нет, — обращает внимание врач. — Использование различных корректоров, тейпов, межпальцевых шин, вкладышей, фольги, различных лазеров, бластеров, йодных сеток и других авторских методик и тем более заклинаний не поможет. Реальное решение — хирургическая операция».Причем сегодня это хирургия одного дня и четырех недель хождения в специальной разгрузочной обуви. Если вы не можете носить красивую модельную обувь и тем более уже появился болевой синдром в области переднего отдела стопы, то пора обратиться к ортопеду.Кому показана операцияСуществуют три основные степени поперечного плоскостопия. Можно мерить по разным углам — по отклонению первого пальца между 1 и 2 плюсневой костями, между 1 и 5 плюсневой костями — значения покажут тяжесть деформации.«Какой бы ни была стадия, консервативно поставить косточку на место невозможно. Есть только профилактика или хирургическое лечение, — говорит доктор. — Абсолютных показаний к операции не существует. Но пациент рано или поздно приходит к врачу. Затягивать до 70 лет и старше не стоит. Как правило, человек проблему обнаруживает уже после 20 лет. И скорее всего, деформация будет прогрессировать. Но с какой скоростью и до какой степени могут измениться ноги, никто и никогда вам не скажет и не сможет предсказать».Решить вопрос об операции может только сам пациент. Это происходит, когда он понимает, что ему не помогли все вышеперечисленные профилактические процедуры и приспособления.«Основные причины — ему некрасиво, некомфортно и больно. Это, пожалуй, и будут показания для операции», — продолжает врач. Но все эти жалобы относительны, и никто вас никогда не заставит оперироваться, если вы еще не готовы.Без боли и костылейОперация проходит в день госпитализации, за час пациент поступает в клинику. Заранее проводится обследование, консультации с анестезиологом — это очень важно.«Операция проходит под общей анестезией, все нюансы заранее обсуждаются, — рассказывает врач. — Пациент спит во время операции, ничего не слышит, не комментирует, не подглядывает, спокойно лежит. Как только лекарство для наркоза перестает поступать в вену по окончании операции, человек просыпается».В зависимости от степени деформации и сложности операция длится от 30 минут до 70 минут. Пациент находится в клинике до утра, почти сутки, под наблюдением врачей. Наутро после перевязки можно отправляться домой.«В этот же день пациент может самостоятельно ходить без всяких костылей, но в специальной разгрузочной ортопедической обуви — в башмаке Барука. Эту обувь назначают на 4-5 недель», — рассказывает эксперт.Через неделю после операции — встреча с врачом, перевязка, еще через семь дней — новый визит для того, чтобы снять швы. После этого в специальной обуви придется ходить еще две недели, и, если врача устроит результат, башмак снимают.«Морально надо быть готовым к тому, что некоторое время будет сохраняться отек в области послеоперационной раны. Как правило, заживление в общей сложности длится 2-3 месяца», — объясняет доктор.

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