LANDIA: шунтирование желудка помогает сбросить от 50% лишнего веса за три года

Британские ученые из Бристольского университета провели крупнейшее на сегодня исследование бариатрических операций, установив наиболее эффективный метод лечения тяжелой формы ожирения.Команда проанализировала данные операций 1346 пациентов, собранные за шесть лет. Оказалось, что лучший результат в избавлении от избыточной массы тела обеспечивает шунтирование желудка.В ходе процедуры хирург разделяет желудок, оставляя лишь маленький верхний отдел объемом около 30 мл. Это резко ограничивает количество пищи, которое может съесть пациент. Тонкая кишка подшивается к новому желудочному мешку, минуя основную часть желудка и первые 1,5 метра тонкого кишечника, где активнее всего всасываются калории и питательные вещества.Подобное радикальное вмешательство требует от пациента пожизненного соблюдения специальной диеты, но в перспективе может продлить жизнь на 10-15 лет.Ученые выяснили, что 68% пациентов после шунтирования потеряли от 50% избыточного веса за следующие три года. У альтернативных методов показатель составил 41% для рукавной резекции и 25% для бандажирования.Кроме того, у перенесших резекцию желудка отметили улучшение состояния при диабете 2 типа и гипертонии.Далее исследователи планируют сравнить эффективность хирургии с новыми препаратами для похудения, такими как семаглутид.

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