Потеет голова? Почему это может быть опасно и когда обращаться к врачу
Локализованное интенсивное выделение пота именно в области лица и волосистой части головы требует особого внимания, поскольку может указывать на неврологические, эндокринные или сердечно-сосудистые патологии, об этом заявила эндокринолог Антонина Гуреева.
Врач заметила, что в ряде случаев потливость головы возникает как нормальная физиологическая реакция организма.
Когда это норма
В норме потливость головы может возникать при следующих обстоятельствах:
Повышается температура окружающей среды и возникает перегрев тела, при котором активизируется естественная терморегуляция через потоотделение.
Увеличивается физическая активность, что усиливает кровообращение и выделение пота, в том числе в области головы.
Употребляется острая или горячая пища, которая стимулирует терморецепторы и активизирует потовые железы.
Усиливается эмоциональное напряжение — стресс вызывает в виде ответной реакции повышенную активной симпатической нервной системы, из-за чего усиливается потоотделение.
Употребятся алкоголь, что способствует расширению сосудов и ускорению теплообмена.
Однако когда голова потеет без видимых причин, это может свидетельствовать о скрытых проблемах со здоровьем, предупреждает медик.
Когда это патология
Неврологические нарушения
При неврологических проблемах потливость головы обычно становится следствием нарушения регуляции работы потовых желез.
Вегето-сосудистая дистония: в ее случае возникает дисбаланс между отделами нервной системы, что приводит к избыточной стимуляции потовых желез в области головы.
Мигрень: многие пациенты перед приступом замечают потливость лба и затылка вследствие сосудистых изменений.
Последствия черепно-мозговых травм: они могут вызывать повреждение нервных центров терморегуляции, что провоцирует проблему локального гипергидроза.
Болезнь Паркинсона: при данном заболевании нарушается работа вегетативной нервной системы, что провоцирует избыточное потоотделение.
Эндокринные патологии
Они сопровождаются гормональными нарушениями, которые влияют на терморегуляцию.
Гипертиреоз: данное заболевание щитовидной железы характеризуется избытком тиреоидных гормонов, под влиянием которого ускоряется обмен веществ, повышается температура тела и активизируется деятельность потовых желез (в том числе на голове).
Сахарный диабет: ему свойственны колебания уровня глюкозы в крови, которые нарушают работу вегетативной нервной системы (особенно явно при этом усиливается ночная потливость).
Климактерический синдром: у женщин снижение эстрогена при наступлении менопаузы вызывает «приливы» с обильным потоотделением в области лица и головы.
Сердечно-сосудистые заболевания
Потливость головы при сердечных патологиях связана с нарушением кровообращения.
Гипертоническая болезнь: при ее развитии артериальное давление становится повышенным, что способствует усилению кровотока в сосудах головы и активации потовых желез.
Ишемическая болезнь сердца: в ее случае потливость лба часто сопровождает приступы стенокардии.
Сердечная недостаточность: данную патологию отличает нарушение терморегуляции, что ведет к повышенной потливости отдельных участков тела.
Инфекционные заболевания
Потливость при инфекциях проявляется как видимое последствие интоксикации организма.
Туберкулез: усиление ночной потливости (включая голову) является классическим симптомом заболевания.
ВИЧ-инфекция: она нарушает работу иммунной системы, что может вызывать разбалансировку терморегуляции.
Грипп и ОРВИ: потливость развивается в связи с повышением температуры.
Гайморит и тонзиллит: когда в организме присутствуют хронические очаги инфекции, он подвергается постоянной интоксикации, что нарушает работу потовых желез.
Онкологические заболевания
При развитии рака может возникать повышенная ночная потливость (как головы, так и других частей тела). Это явление называется паранеопластическим синдромом, к его возникновению ведет интоксикация продуктами распада опухоли.
Синдром обструктивного апноэ сна
Данная патология означает происходящие у спящих людей остановки дыхания во сне. Такие остановки провоцируют кислородное голодание мозга, при котором становится чрезмерно активной симпатическая нервная система, что воспринимается организмом как стресс. В качестве реакции на него возникает рефлекторное потоотделение.
Когда следует обратиться к врачу?
Консультация специалиста необходима, если потливость головы:
возникает без видимых причин;
проявляется преимущественно ночью;
сопровождается другими неблагополучными симптомами (слабость, головокружение, боли, потеря веса).
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