Потеет голова? Почему это может быть опасно и когда обращаться к врачу

Когда потливость головы возникает как проблема, это может указывать на гипергидроз, а в некоторых случаях на более серьезные патологии.Локализованное интенсивное выделение пота именно в области лица и волосистой части головы требует особого внимания, поскольку может указывать на неврологические, эндокринные или сердечно-сосудистые патологии, об этом заявила эндокринолог Антонина Гуреева.Врач заметила, что в ряде случаев потливость головы возникает как нормальная физиологическая реакция организма.Когда это нормаВ норме потливость головы может возникать при следующих обстоятельствах:Повышается температура окружающей среды и возникает перегрев тела, при котором активизируется естественная терморегуляция через потоотделение.Увеличивается физическая активность, что усиливает кровообращение и выделение пота, в том числе в области головы.Употребляется острая или горячая пища, которая стимулирует терморецепторы и активизирует потовые железы.Усиливается эмоциональное напряжение — стресс вызывает в виде ответной реакции повышенную активной симпатической нервной системы, из-за чего усиливается потоотделение.Употребятся алкоголь, что способствует расширению сосудов и ускорению теплообмена.Однако когда голова потеет без видимых причин, это может свидетельствовать о скрытых проблемах со здоровьем, предупреждает медик.Когда это патологияНеврологические нарушенияПри неврологических проблемах потливость головы обычно становится следствием нарушения регуляции работы потовых желез.Вегето-сосудистая дистония: в ее случае возникает дисбаланс между отделами нервной системы, что приводит к избыточной стимуляции потовых желез в области головы.Мигрень: многие пациенты перед приступом замечают потливость лба и затылка вследствие сосудистых изменений.Последствия черепно-мозговых травм: они могут вызывать повреждение нервных центров терморегуляции, что провоцирует проблему локального гипергидроза.Болезнь Паркинсона: при данном заболевании нарушается работа вегетативной нервной системы, что провоцирует избыточное потоотделение.Эндокринные патологииОни сопровождаются гормональными нарушениями, которые влияют на терморегуляцию.Гипертиреоз: данное заболевание щитовидной железы характеризуется избытком тиреоидных гормонов, под влиянием которого ускоряется обмен веществ, повышается температура тела и активизируется деятельность потовых желез (в том числе на голове).Сахарный диабет: ему свойственны колебания уровня глюкозы в крови, которые нарушают работу вегетативной нервной системы (особенно явно при этом усиливается ночная потливость).Климактерический синдром: у женщин снижение эстрогена при наступлении менопаузы вызывает «приливы» с обильным потоотделением в области лица и головы.Сердечно-сосудистые заболеванияПотливость головы при сердечных патологиях связана с нарушением кровообращения.Гипертоническая болезнь: при ее развитии артериальное давление становится повышенным, что способствует усилению кровотока в сосудах головы и активации потовых желез.Ишемическая болезнь сердца: в ее случае потливость лба часто сопровождает приступы стенокардии.Сердечная недостаточность: данную патологию отличает нарушение терморегуляции, что ведет к повышенной потливости отдельных участков тела.Инфекционные заболеванияПотливость при инфекциях проявляется как видимое последствие интоксикации организма.Туберкулез: усиление ночной потливости (включая голову) является классическим симптомом заболевания.ВИЧ-инфекция: она нарушает работу иммунной системы, что может вызывать разбалансировку терморегуляции.Грипп и ОРВИ: потливость развивается в связи с повышением температуры.Гайморит и тонзиллит: когда в организме присутствуют хронические очаги инфекции, он подвергается постоянной интоксикации, что нарушает работу потовых желез.Онкологические заболеванияПри развитии рака может возникать повышенная ночная потливость (как головы, так и других частей тела). Это явление называется паранеопластическим синдромом, к его возникновению ведет интоксикация продуктами распада опухоли.Синдром обструктивного апноэ снаДанная патология означает происходящие у спящих людей остановки дыхания во сне. Такие остановки провоцируют кислородное голодание мозга, при котором становится чрезмерно активной симпатическая нервная система, что воспринимается организмом как стресс. В качестве реакции на него возникает рефлекторное потоотделение.Когда следует обратиться к врачу?Консультация специалиста необходима, если потливость головы:возникает без видимых причин;проявляется преимущественно ночью;сопровождается другими неблагополучными симптомами (слабость, головокружение, боли, потеря веса).

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