Кислотно-щелочной баланс: почему он важен и чем опасно его нарушение

Нарушение кислотно-щелочного баланса ускоряет старение клеток, нарушает работу ферментов и гормонов, повышает риск сердечно-сосудистых и других заболеваний.Кислотно-щелочной баланс (pH-баланс) — это соотношение кислоты и щелочи в жидкостях организма, от которого зависит работа всех его органов и систем. В норме кровь имеет слабощелочную среду с показателем pH 7,35–7,45, и даже незначительное отклонение от него может вести к серьезным нарушениям, — предупредила гепатолог Алла Южнова.«В человеческом организме работают механизмы, обеспечивающие поддержание кислотно-щелочного баланса. В частности, легкие выводят углекислый газ, (который является кислотным продуктом метаболизма), почки фильтруют и выводят избыток кислот с мочой, печень обезвреживает токсины, влияющие на pH. Если эти механизмы дают сбой, то возникает ацидоз (закисление) или алкалоз (защелачивание)».Чем опасно закисление организма (ацидоз)Закисление или ацидоз возникает, когда pH крови становится ниже 7,35. Такое нарушение кислотно-щелочного баланса повышает риск развития опасных для здоровья состояний.Проблемы с обменом веществАцидоз замедляет ферментативные реакции, из-за чего в организме снижаются уровни важнейших минералов — кальция, магния и калия (они интенсивно расходуются на нейтрализацию кислот). В результате развивается остеопороз, ухудшается состояние зубов, волос и ногтей, возникает склонность к судорогам.Ускоренное старение и воспалениеНарушение кислотно-щелочного баланса в сторону снижения pH подвергает организм окислительному стрессу, при котором кислая среда усиливает повреждение клеток свободными радикалами. Такое клеточное повреждение сопряжено с быстрыми процессами старения и воспалительными реакциями, которые способствуют развитию артрита, подагры, аутоиммунных заболеваний.Ухудшение работы органовПри закислении могут возникать проблемы с почками, которым приходится усиленно работать, чтобы выводить избыток кислот. Такая перегрузка содействует камнеобразованию.Также может пострадать сердечно-сосудистая система, так как из-за избыточно кислой среды повышается вязкость крови и возрастает риск тромбов.«При ацидозе снижается активность лейкоцитов, что ослабляет иммунитет и делает человека подверженным разного рода инфекциям».Что вызывает закисление организма?Питание:Избыточно употребляются такие продукты как мясо, сахар, кофе, алкоголь, рафинированные изделия.Недостаточно употребляются зелень, овощи и фрукты, чистая вода.Образ жизни:Возникает хронический стресс, повышающий уровень кортизола.Присутствует гиподинамия, при которой ухудшается выведение кислот через лимфу.Человек курит.Заболевания:Закислению способствуют диабет, почечная недостаточность, длительные инфекции.Симптомы ацидозаНа нарушение кислотно-щелочного баланса и закисление указываютПостоянная усталость;Частые простуды;Бледность, мешки под глазами;Ломкость ногтей и волос;Мышечные боли;Острое проявление артрита;Неприятный запах тела (кислый или ацетоновый).Что помогает восстановить баланс при ацидозеРацион:60-80% должны составлять щелочные продукты —зелень, огурцы, авокадо, лимоны (несмотря на кислый вкус, они ощелачивают кровь).Также важно ограничивать сахар, кофе, красное мясо.Ежедневно следует пить 1,5-2 л чистой воды, можно употреблять щелочную минералку (без газа).Дыхательные упражнения:Благодаря их выполнению удаляются излишки CO2.Посещение бани, сауны:Способствует выводу лишних кислот через кожу.Чем опасен алкалозПри алкалозе нарушение кислотно-щелочного баланса ведет к повышенному содержанию щелочей в организме. Показатель pH при этом становится более 7,8.«Алкалоз встречается значительно реже ацидоза — проблема закисления организма для современных людей более актуальна, чем его защелачивание. Однако резкий сдвиг в щелочную сторону тоже опасен: он нарушает нормальное содержание электролитов, что негативно сказывается на состоянии нервной системы, мышц и сердца, провоцируя развитие аритмии. Для сохранения здоровья важно, чтобы в организме сохранялся баланс кислот и щелочей».

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