Специалисты рассказали о пользе куриного мяса
Курица имеет множество питательных веществ, в число которых входит триптофан – аминокислота, задействованная в синтезе «гормона радости» серотонина. Кроме того, здесь есть и другие аминокислоты, которые способствуют построению мышечной ткани.
Также курица является источником поддерживающего нервную систему магния, витамина В12 и холина – они способствуют поддержанию когнитивных функций. Ну а ко всему перечисленному выше мясо курицы является отличным продуктом для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, оно не нагружает печень и желудок.
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