Идея для худеющих: как есть овсянку, чтобы лучше сжигался жир на животе

Цельнозерновая овсянка обладает многими положительными свойствами и по-особенному полезна для тех, кто хочет похудеть.Овсянка считается одним из самых полезных продуктов для завтрака, и на то есть веские причины. Она богата клетчаткой, которая обеспечивает длительное чувство сытости и помогает избежать переедания. Сложные углеводы, содержащиеся в овсянке, перевариваются медленно, что обеспечивает стабильное высвобождение энергии и минимизирует колебания уровня сахара в крови. Вдобавок овес одержит важные питательные вещества, витамины, минералы и антиоксиданты, которые поддерживают организм, об этом напомнил диетолог-нутрициолог Игорь Строков.«Овсяные зерна полны ценных питательных веществ. Они содержат большое количество витаминов К, В1 и В6 , которые укрепляют кожу, волосы, ногти и нервную систему. Также являются отличным источником необходимых минеральных веществ, включая медь, цинк, фосфор, магний, кальций и калий, которые необходимы для многочисленных функций организма. Благодаря оптимальному составу макро- и микроэлементов овес стабилизирует уровень сахара в крови в течение дня и тем самым поддерживает длительное чувство сытости, предотвращает внезапное переедание».Эксперт уточнил, что присутствующая в овсянке клетчатка представляет собой растворимый бета-глюкан — он служит пищей для полезных кишечных бактерий и способствует развитию здоровой кишечной флоры. Также бета-глюкан также считается эффективным средством против высокого уровня холестерина (благодаря его употреблению в крови сокращается содержание молекул «плохого» холестерина).Что еще делает овсянку полезной для поддержания стройности, здорового веса или похудения — это высокое содержание белка: она содержит 13 граммов белка на 100 граммов своей массы. Такое количество белка не только эффективно способствует насыщению, но и помогает развивать мышечную массу, что важно, чтобы оставаться в форме.Как есть овсянку для сжигания жира на животеДля этого рекомендуется употреблять в сочетании с двумя определенными ингредиентами: миндалем и корицей.. Но важно, чтобы корица была именно сорт «Цейлон», так как часто продающаяся корица кассия обычно содержит большое количество кумарина — натурального вещества, которое при употреблении в избытке может нанести вред печени. Корицу полезно употреблять, так как она регулирует уровень сахара в крови и одновременно поддерживает жировой обмен: специя делает более эффективной переработке углеводов, которые содержатся в овсянке, и таким образом улучшает усвоение продукта, а также противодействует тяге к еде. Миндаль, в свою очередь, содержит мононенасыщенные жирные кислоты, которые могут оказывать положительное влияние на уровень холестерина, а также богат белками, которые способствуют наращиванию мышечной массы и способствуют чувству сытости. Содержащаяся в миндале клетчатка улучшает пищеварению и поддерживает постоянный уровень сахара в крови.«Сочетание овсяных зерен или грубых хлопьев, требующих долгой варки, с миндалем и цейлонской корицей может активизировать жировой обмен, помочь снизить вес или согнать жир на животе. Это хорошее средство от переедания».Когда не стоит есть овсянку?При непереносимости глютена (если овсянка не помечена как безглютеновая, она может содержать следы пшеницы).При синдроме раздраженного кишечника (СРК): высокое содержание клетчатки может усилить вздутие и дискомфорт.Слишком часто: употребление большого количества овсянки может привести к дефициту минералов (из-за фитиновой кислоты, которая ухудшает их усвоение).При диабете в чистом виде — лучше сочетать с белками и жирами, чтобы избежать резкого скачка сахара.

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