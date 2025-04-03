Еда, от которой устаешь: какие полезные продукты могут вызывать упадок сил

Особенно сильное чувство сонливости и разбитости после обеда (когда нужно еще усердно работать) может возникать из-за употребления определенных продуктов — далеко не всегда вредных.Не хватает энергии после завтрака, несмотря на кофе? Возникает упадок сил после обеда? Эти неприятные состояния усталости и энергетического истощения могут быть связаны с рационом, точнее, с употреблением некоторых продуктов.«Так же, как кофе пробуждает нас и дает дополнительную энергию благодаря содержащемуся в нем кофеину, другие продукты из-за присутствия в них специфических компонентов могут иметь противоположный эффект, лишать нас тонуса и желания работать», - об этом сообщил диетолог-нутрициолог Игорь Строков.Банан и авокадоЭти два фрукта полезны как источники супер-важных для организма веществ и к тому же удобны для использования в качестве перекуса на работе. Но у обоих есть общий фактор утомления: они содержат триптофан — аминокислоту, которая участвует в выработке различных гормонов. С одной стороны, триптофан способствует выделению «гормона счастья» серотонин, но с другой стороны, активизирует производство гормона сна мелатонина. Поэтому после их употребления может возникать сонливость, особенно после употребления бананов, так как они содержат много калия и магния, помогающих расслаблять мышцы. Употреблять данные продукты лучше в конце дня.Молочные продуктыМолоко и продукты из него (например, творог) тоже мешает нам бодрствовать и вызывают чувство утомления из-за своего состава. Эти продукты также содержат триптофан, который, как уже было сказано выше, способствует наступлению сонливости из-за стимуляции выработки мелатонина. Кроме того, в них присутствует миорелаксант магний. Так что совсем недаром теплое молоко с медом считается успокаивающим напитком перед сном.Орехи и бобовыеОни богаты клетчаткой и витаминами, что делает их очень полезными и незаменимыми продуктами в рационе. Но эти продукты из-за сложного состава невозможно переварить быстро. Чтобы справиться с их усвоением, пищеварительной системе требуется больше крови, чем обычно, поэтому другие органы (кишечник, печень и мозг) снабжаются кровью в такой момент хуже. Поскольку кровоснабжение мозга и печени ослабевает, это приводит к снижению концентрации внимания и появлению повышенной утомляемости после еды.Продукты с высоким содержанием сахараВсе сласти — это еда, от которой устаешь: такая усталость возникает как последствие резкого колебания уровня сахар в крови, возникающего после их употребления. Сначала после их поедания уровень сахара в крови резко возрастает, но поддерживать его постоянно таким высоким организм не может — он вырабатывает много инсулина, под действием которого уровень сахара в крови существенно падает, и такое падение провоцирует чувство изнуренности.«Для поддержания энергии и бодрости крайне важно, чтобы уровень сахара в крови был стабильным, не подвергался резким изменениям».Жирная едаЖирная и жареная пища часто кажется тяжелой для желудка, что совсем неудивительно — переваривание такой пищи может быть осуществлено только с большими затратами энергии для организма. Когда она тратится на пищеварение, какие-то органы и системы начинают страдать от нехватки энергии, и в их числе находится центральная нервная система. Поэтому после фастфуда, жирного мяса или жирного сыра мы начинаем ощущать упадок сил и приходим в нерабочее состояние.Простые углеводыБулочки, круассаны, макароны, рис — вскоре после их употребления может возникать утомление и сонливость, даже если все происходит в начале дня. Причиной этого является большое количество простых углеводов, которые поглощаются с такими продуктами и вынуждают организм впадать в состояние нежелательного расслабления из-за вызываемых ими колебаний уровня сахара в крови.«Сильную сонливость и упадок сил обычно вызывают простые углеводы, употребляемые сами по себе. Чтобы этого не происходило, их следует сочетать с клетчаткой или белком».Как не страдать от усталости после еды:Следует избегать продуктов, вызывающих сонливость, до или во время работы и других важных дел, чтобы не страдать от плохой концентрации внимания.Дополнением к пище могут быть энергетические добавки:цитрусовые – они оказывают стимулирующее действие благодаря высокому содержанию витамина С;острые специи – они содержат алкалоид капсаицин, который способствует выбросу адреналина.В рационе должно быть достаточно белка – он стимулирует обмен веществ, позволяя организму эффективнее преобразовывать потребляемую пищу в энергию и использовать больше ресурсов для мозговой деятельности.

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