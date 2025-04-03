С кем вы спите: в постели могут обитать клещи — как с ними бороться

Если после пробуждения и подъема с постели вы замечаете на коже странные покраснения, это может быть сигналом о присутствии постельных паразитов.Микроскопические незаметные на невооруженный взгляд клещи обитают практически в каждой постели, предотвратить их появление невозможно. Но если их не слишком много, проблемы не возникает, так как иммунная система справляется с теми веществами, которые они выделяют. Если же клещи размножаются, может развиться аллергия.«Не все клещи одинаковы; есть разные типы. Обнаружить их в постели крайне сложно, поскольку размер настолько мал, что человеческий глаз его почти н различает, — необходимо специальное увеличение. Живут клещи в книгах, коврах, мягкой мебели (особенно старых), но встретить их можно в любом другом месте, где есть пыль», - предупредил в беседе с MedikForum.ru трихолог Олег Спиридонов.Пылевые клещи особенно любят кровать. Почему? Этот тип клещей предпочитает теплый, влажный климат и питается чешуйками кожи. Такие частицы омертвевшей кожи в основном скапливаются в тех местах, где человек проводит большую часть времени, поэтому их много и в кровати. Прежде всего питающиеся ими пылевые клещи предпочитают матрасы, но также могут обитать в постельных принадлежностях, подушках и одеялах.«За ночь человеческое тело выделяет не менее полулитра пота, создавая столь любимую клещами влагу. Источником проблем становятся их выделения, которые могут попасть на нашу кожу и в дыхательные пути, провоцируя аллергические реакции».Симптомы аллергии на клещей домашней пыли:Насморк;Чихание;Покраснение глаз;Кожный зуд;Кашель;Боль в горле;Головная боль;Астма (при длительном воздействии).Постельные клещи: укусы чесоточного клеща и травяного клещаВ постели могут обитать не только пылевые клещи:Чесоточные клещиНекоторые виды клещей действуют более агрессивно и не боятся нас кусать. Например, к ни относятся чесоточные клещи, который «награждают» человека чесоткой, сопровождающейся мучительным зудом и поражением кожи.Кусают людей постельные чесоточные клещи вида Sarcoptes scabiei varietas hominis, способные проникать в глубокие слои кожи и проделывать в них тоннели. Передаются такие клещи в основном в местах скопления большого количества людей (например, в детских садах, или больницах), и такая передача не имеет ничего общего с негигиеничным поведением, — заразиться чесоточным клещом может любой человек. Опасный паразит передается через контакт с кожей, через текстильные изделия.«Укусы чесоточного клеща можно распознать по небольшим красным, слегка припухшим пятнам на коже, которые иногда покрываются корочкой. Иногда можно увидеть под кожей маленькие движущиеся черные точки».Травяные клещиЕще один вид клещей, чьи укусы вызывают зуд, — это травяные клещи. Но если в постели обитают эти клещи, скорее всего, они были принесены извне. В основном они кусают лодыжки и заднюю часть коленей. Их также практически невозможно увидеть невооруженным глазом. Укусы травяных клещей вызывают появление высыпаний в виде красных пустул и зуд, который может быть острым на протяжении двух недель.Клещи любят заправленные кроватиПривычка заправлять постель сразу после пробуждения способствует тому, что там образуется теплый и влажный микроклимат, являющийся идеальной средой для размножения пылевых клещей.Как бороться с клещами в постели: что делать?Проветривать спальню и квартиру 3 раза в день по 5 минут каждый раз: благодаря этому в ней снижается влажность и ухудшается среда для обитания пылевых клещей.В спальне должно быть прохладно: максимальная температура 18 градусов.Постельное белье полезно проветривать на улице, особенно в солнечные дни.Не нужно использовать пространство под кроватью в качестве места для хранения вещей.Следует избегать толстых ворсовых ковров и штор в спальне.Не нужно держать в спальне растения.В квартире следует чаще мыть полы, в спальне периодически пылесосить (включая спальное место).Менять постельное белье рекомендуется еженедельно, стирать при температуре не ниже 60 градусов.Не следует переодеваться возле кровати, так как в этом случае на нее попадает множество чешуек кожи.

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