Когда «горит» желудок: несколько домашних средств, помогающих при гастрите

Эти домашние средства можно использоват как первую помощь при гастрите: они помогают устранить возникающее воспаление слизистой оболочки желудка.Стресс, употребление алкоголя, прием лекарств, кофе натощак — в повседневной жизни существует много факторов, провоцирующих острые симптомы гастрита. При его развитии воспаляется слизистая оболочка, покрывающая внутреннюю часть желудка, из-за чего он «горит», и человек испытывает сильные боли.«Если гастрит возникает, устранить его без лечения уже невозможно, и он может стать хроническим заболеванием. Тогда мы рискуем в долгосрочной перспективе столкнуться с опасным дефицитом витамина В12, который перестает нормально усваиваться из-за хронического воспаления. С гастритом нужно обязательно бороться на ранней стадии, чтобы не допустить опасных последствий», - подчеркнула в разговоре с MedikForum.ru врач-гастроэнтеролог Александра Алисова.Какие виды гастрита существуют?Гастрит типа А: эта форма является аутоиммунным заболеванием.Гастрит типа B: это хроническое воспаление слизистой оболочки желудка, вызываемое бактерией Helicobacter pylori.Гастрит типа C: эта форма может быть вызвана, помимо прочего, обезболивающими или противоревматическими препаратами.Какие домашние средства помогают устранять воспаление слизистой оболочки желудкаНекоторые домашние средства при правильном применении могут успокоить слизистую оболочку желудка и противодействовать гастриту.Картофельный сокКрахмальный картофельный сок нейтрализует и связывает желудочную кислоту. Такой сок можно приготовить дома из очищенного картофеля, с помощью соковыжималки или сита. Выпивать следует не больше одного стакана. Также важно следить за тем, чтобы для приготовления сока не использовались клубни с зелеными участками, которые могут содержать токсин соланин.БазиликЭто растение считаются полезным средством от гастрита, его употребление способствует профилактике язвы желудка. Чтобы получить противовоспалительный эффект , свежие листья базилика следует жевать два раза в день или заваривать из них чай.Зеленый чайХотя при гастрите следует избегать кофе, зеленый чай на самом деле может помочь уменьшить воспаление и снизить риск возникновения язвы желудка . Для этого рекомендует выпивать по три чашки в день. Причина его эффективности в качестве домашнего средства от гастрита, вероятно, кроется в антиоксидантах. В Международном журнале рака были опубликованы данные, полученные Калифорнийским университетом, согласно которым у людей, регулярно пьющих зеленый чай, вероятность развития воспаления желудка снижается на 50 процентов.Кроме того, благодаря действию антиоксидантов в зеленом чае его прием снижает риск развития рака желудка.ИмбирьНесмотря на свою остроту, имбирь считается зорошим домашним средством от гастрита, поскольку он обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. В то же время при его употреблении следует соблюдать осторожность: если переборщить с дозировкой, это может вызвать обратный эффект и спровоцировать раздражение желудка.Ромашковый чайРомашка давно известна в качестве домашнего средства при желудочно-кишечных расстройствах: она успокаивает желудок и оказывает антибактериальное действие. Можно выпивать чашку теплого ромашкового чая несколько раз в день.Льняное семяПри замачивании они набухают и создают желеобразную массу, которая может защищать поврежденную слизистую оболочку желудка, что особенно полезно при гастрите. Лучше всего замочить измельченное льняное семя в теплой воде и пить полученный раствор в течение дня.«Семена льна вдобавок ко всему содержат альфа-линоленовую кислоту, которая относится к жирным кислотам омега-3, обладающим противовоспалительным действием».Разваренный рисРазваренный рис с высоким содержанием крахмала тоже помогает облегчать неприятные симптомы гастрита. Он легко усваивается, не нагружает желудок, а его крахмалистая структура мягко обволакивает слизистую, снижая раздражение. Однако важно употреблять его без специй, масла и соли, к тому же строго охлажденым. При обострениях полужидкие каши и разваренного риса можно сочетать с другими щадящими продуктами (например, овощными пюре).Когда следует обратиться к врачу?Перечисленные выше домашние средства от гастрита могут помочь облегчить симптомы. Другими важными мерами по облегчению состояния являются отказ от курения, кофе и алкоголя, избегание стресса.«Также следует избегать минеральной воды, острых специй и блюд: перца, чеснока, горчицы, хрена, лука. Если ничего из предпринятых мер не помогло, следует обратиться к врачу. Возможно, медик назначит препараты, подавляющие кислотность».

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