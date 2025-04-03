Когда «горит» желудок: несколько домашних средств, помогающих при гастрите
Стресс, употребление алкоголя, прием лекарств, кофе натощак — в повседневной жизни существует много факторов, провоцирующих острые симптомы гастрита. При его развитии воспаляется слизистая оболочка, покрывающая внутреннюю часть желудка, из-за чего он «горит», и человек испытывает сильные боли.
«Если гастрит возникает, устранить его без лечения уже невозможно, и он может стать хроническим заболеванием. Тогда мы рискуем в долгосрочной перспективе столкнуться с опасным дефицитом витамина В12, который перестает нормально усваиваться из-за хронического воспаления. С гастритом нужно обязательно бороться на ранней стадии, чтобы не допустить опасных последствий», - подчеркнула в разговоре с MedikForum.ru врач-гастроэнтеролог Александра Алисова.
Какие виды гастрита существуют?
Гастрит типа А: эта форма является аутоиммунным заболеванием.
Гастрит типа B: это хроническое воспаление слизистой оболочки желудка, вызываемое бактерией Helicobacter pylori.
Гастрит типа C: эта форма может быть вызвана, помимо прочего, обезболивающими или противоревматическими препаратами.
Какие домашние средства помогают устранять воспаление слизистой оболочки желудка
Некоторые домашние средства при правильном применении могут успокоить слизистую оболочку желудка и противодействовать гастриту.
Картофельный сок
Крахмальный картофельный сок нейтрализует и связывает желудочную кислоту. Такой сок можно приготовить дома из очищенного картофеля, с помощью соковыжималки или сита. Выпивать следует не больше одного стакана. Также важно следить за тем, чтобы для приготовления сока не использовались клубни с зелеными участками, которые могут содержать токсин соланин.
Базилик
Это растение считаются полезным средством от гастрита, его употребление способствует профилактике язвы желудка. Чтобы получить противовоспалительный эффект , свежие листья базилика следует жевать два раза в день или заваривать из них чай.
Зеленый чай
Хотя при гастрите следует избегать кофе, зеленый чай на самом деле может помочь уменьшить воспаление и снизить риск возникновения язвы желудка . Для этого рекомендует выпивать по три чашки в день. Причина его эффективности в качестве домашнего средства от гастрита, вероятно, кроется в антиоксидантах. В Международном журнале рака были опубликованы данные, полученные Калифорнийским университетом, согласно которым у людей, регулярно пьющих зеленый чай, вероятность развития воспаления желудка снижается на 50 процентов.
Кроме того, благодаря действию антиоксидантов в зеленом чае его прием снижает риск развития рака желудка.
Имбирь
Несмотря на свою остроту, имбирь считается зорошим домашним средством от гастрита, поскольку он обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. В то же время при его употреблении следует соблюдать осторожность: если переборщить с дозировкой, это может вызвать обратный эффект и спровоцировать раздражение желудка.
Ромашковый чай
Ромашка давно известна в качестве домашнего средства при желудочно-кишечных расстройствах: она успокаивает желудок и оказывает антибактериальное действие. Можно выпивать чашку теплого ромашкового чая несколько раз в день.
Льняное семя
При замачивании они набухают и создают желеобразную массу, которая может защищать поврежденную слизистую оболочку желудка, что особенно полезно при гастрите. Лучше всего замочить измельченное льняное семя в теплой воде и пить полученный раствор в течение дня.
«Семена льна вдобавок ко всему содержат альфа-линоленовую кислоту, которая относится к жирным кислотам омега-3, обладающим противовоспалительным действием».
Разваренный рис
Разваренный рис с высоким содержанием крахмала тоже помогает облегчать неприятные симптомы гастрита. Он легко усваивается, не нагружает желудок, а его крахмалистая структура мягко обволакивает слизистую, снижая раздражение. Однако важно употреблять его без специй, масла и соли, к тому же строго охлажденым. При обострениях полужидкие каши и разваренного риса можно сочетать с другими щадящими продуктами (например, овощными пюре).
Когда следует обратиться к врачу?
Перечисленные выше домашние средства от гастрита могут помочь облегчить симптомы. Другими важными мерами по облегчению состояния являются отказ от курения, кофе и алкоголя, избегание стресса.
«Также следует избегать минеральной воды, острых специй и блюд: перца, чеснока, горчицы, хрена, лука. Если ничего из предпринятых мер не помогло, следует обратиться к врачу. Возможно, медик назначит препараты, подавляющие кислотность».
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