Доктор Павлова: Алкоголь в сочетании с курением повышает риски рака головы вдвое

Любые вредные привычки негативно влияют на организм человека. Однако если их совмещать, они становятся вдвое опаснее. Об этом рассказала доктор Зухра Павлова, ссылаясь на исследование, которое доказало, что курение в сочетании с алкоголем увеличивает риск развития рака головы вдвое.

Пришла команда ученых из США, Франции и Британии. Они проанализировали образцы свыше 200 злокачественных опухолей головы и пришли к весьма неприятным выводам для пациентов, которые совмещают курение с распитием алкогольных напитков.

Выяснилось, что такая привычка в 2,5 раза повышает вероятность повреждения тех ДНК, которые связаны с развитием онкологических заболеваний. При этом отдельно эти виды зависимости показали значительно меньшую пагубность. Так, алкоголь становился причиной развития рака головы или шеи лишь в 4 процентах случаев, а курение – в 70%.

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