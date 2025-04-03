Доктор Павлова: Алкоголь в сочетании с курением повышает риски рака головы вдвое
Пришла команда ученых из США, Франции и Британии. Они проанализировали образцы свыше 200 злокачественных опухолей головы и пришли к весьма неприятным выводам для пациентов, которые совмещают курение с распитием алкогольных напитков.
Выяснилось, что такая привычка в 2,5 раза повышает вероятность повреждения тех ДНК, которые связаны с развитием онкологических заболеваний. При этом отдельно эти виды зависимости показали значительно меньшую пагубность. Так, алкоголь становился причиной развития рака головы или шеи лишь в 4 процентах случаев, а курение – в 70%.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил lavrentiya в категорию Онкология
Добавить комментарий