Специалисты объяснили, как питаться правильно, если нет времени
По словам специалиста, даже при самом насыщенном графике нельзя отказываться от еды. А режим питания помогут настроить несколько советов. К примеру, офисные работники могут завтракать насыщенными энергией блюдами, такими как овсянка с фруктами или омлет с овощами. В обед же лучше отдавать предпочтение белковым блюдам (курица на гриле или рыба с овощами), а вместо легких перекусов, перебивающих аппетит. Можно использовать йогурт, орехи и сухофрукты.
Если же работа заставляет быть все время в движении, следует запастись контейнерами с едой: овощные салаты, цельнозерновой хлеб и запеченное мясо будут оптимальным вариантом. На завтрак же можно приготовить смузи из фруктов и йогурта.
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