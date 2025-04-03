Биолог Суркова: мутации в генах BRCA 1 и 2 делают лечение рака груди эффективнее
«Есть определенный вариант наследственного рака молочных желез и яичников, связанный с мутациями в генах BRCA 1 или 2. Эти гены кодируют белки, которые участвуют в восстановлении поврежденной ДНК. Пациенты с мутацией в этих генах часто реагируют лучше на химиотерапию такими препаратами, как цисплатин, олапариб или талазопариб. Это связано с тем, что мутация в BRCA нарушает способность клеток восстанавливать повреждения ДНК, делая их уязвимыми перед этими лекарствами», – отметила специалист.
По словам специалиста, рак при таких мутациях становится более агрессивным, однако, он лучше реагирует на определенные вещества.
«Эти мутации делают рак молочной железы чувствительным к определенным препаратам. Опухоли, ассоциированные с наследственными мутациями BRCA1/2, обладают высокой чувствительностью к ДНК-повреждающим агентам: препаратам платины и PARP-ингибиторам. Механизм действия таких препаратов основан на накоплении двунитевых разрывов (имеются в виду нити спирали ДНК) в опухолевых клетках и их последующей гибели», – добавила специалист.
По ее словам, такое лечение называют таргетным. Оно отличается высокой эффективностью и минимальными побочными эффектами благодаря своей целенаправленности на конкретные молекулярные мишени опухоли.
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