Не больше стакана: когда и как лучше пить кефир
Кефир – один из самых популярных в России кисломолочных продуктов, известный своими пробиотическими свойствами. Но в последнее время стало чаще звучать мнение, что употреблять кефир важно в определенное время. Действительно и имеет значение то, когда человек выпивает кружку своего любимого кефира? На этом вопрос в разговоре с MedikForum.ru ответил диетолог-нутрициолог Игорь Строков.
Лучшее время для употребления кефира
Существует ли такое? В целом, нет. Нюансы употребления кефира тесно связаны с индивидуальными реакциями организма. Например, кто-то хорошо переносит прием кефира вечером, перед сном, а кто-то просыпается утром с сильным отеком.
Когда то или иное время может быть полезным для приема кефира?
Утром натощак:
Если нет повышенной кислотности желудка, стакан кефира может стать первым завтраком. Почему это может быть полезно:
Активизируется пищеварение, возникает легкий слабительный эффект, что хорошо для регулярного опорожнения;
Содержащиеся в кефире пробиотики укрепляют кишечный микробиом, способствуют росту дружественных бактерий – это положительно сказывается на иммунитете;
Кефир содержит белок и кальций, помогает восполнять их нехватку в организме.
Что важно: не нужно пить натощак очевидно кислый кефир – если присутствует кислотность, ее следует разбавлять (например, для этого подходят мед, немного некислых ягод, овсяные хлопья).
Перед сном
Если выпитый на ночь кефир не вызывает негативных реакций, он подходит для употребления в позднее время.
Он содержит казеин (медленный белок), который питает мышцы во время сна;
Дает организму триптофан (аминокислота), способствующий расслаблению и улучшающий качество сна;
Хорошо усваивается, не перегружая ЖКТ.
Почему от кефира могут возникать отеки
Может ли получиться так, что после выпитого вечером кефира утром будет отекшим лицо? Да, может – по разным причинам. Например, такое может произойти, если употребляется кефир с высоким содержанием натрия (ключевой компонент соли, вызывающий задержку жидкости в тканях).
Другие возможны причины – имеется индивидуальная непереносимость лактозы (иногда она тоже вызывает задержку жидкости), или же организм реагирует на гистамины, выброс которых может стимулироваться питьем кефира.
«Нередко отеки – это показатель того, что продуктом злоупотребляют. Не следует пить больше стакана кефира за день, особенно если употребляются другие молочные или кисломолочные продукты, сыр. Иначе можно столкнуться с передозировкой кальция, ухудшающей работу почек».
Как правильно пить кефир (по мнению диетолога)
Пить свежим (до трех дней с даты производства).
Проверять, нет ли непереносимости молочных продуктов (нередко она возникает с возрастом).
Наблюдать за последующими реакциями организма.
Если после кефира возникают отеки, лучше проконсультироваться с врачом.
До или после еды?
За 30 минут до еды – если нужно улучшить аппетит и пищеварение.
Через 1-1,5 часа после еды – для лучшего усвоения питательных веществ.
Какой кефир выбрать?
Жирность: 2,5-3,2% – оптимально для усвоения кальция.
Срок годности: чем он меньше, тем натуральнее продукт.
Состав: предпочтительны только молоко и закваска (без сахара, крахмала, консервантов).
Домашний самостоятельно приготовенный кефир полезнее магазинного (в нем больше живых бактерий).
Почему кефир из холодильника должен немного постоять
Лучше дать такому кефиру немного постоять при комнатной температуре (5-10 минут) и согреться, особенно если у человека чувствительное горло или имеются проблемы с ЖКТ. Холодный кефир может спровоцировать спазмы желудка, замедлить пищеварение, плохо сказывается на состоянии желчного пузыря.
Но слишком долго в тепле кефиру находиться не нужно, так он лишается полезных бактерий.
Противопоказания
Когда не следует употреблять кефир:
При повышенной кислотности желудка (может вызвать изжогу),
При обострении симптомов гастрита, язвы, эрозии.
При непереносимости лактозы (хотя в кефире ее меньше, чем в молоке, он все же ее содержит).
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