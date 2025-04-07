Не больше стакана: когда и как лучше пить кефир

Если знать, как правильно употреблять кефир, можно получить от него максимум пользы.Кефир – один из самых популярных в России кисломолочных продуктов, известный своими пробиотическими свойствами. Но в последнее время стало чаще звучать мнение, что употреблять кефир важно в определенное время. Действительно и имеет значение то, когда человек выпивает кружку своего любимого кефира? На этом вопрос в разговоре с MedikForum.ru ответил диетолог-нутрициолог Игорь Строков.Лучшее время для употребления кефираСуществует ли такое? В целом, нет. Нюансы употребления кефира тесно связаны с индивидуальными реакциями организма. Например, кто-то хорошо переносит прием кефира вечером, перед сном, а кто-то просыпается утром с сильным отеком.Когда то или иное время может быть полезным для приема кефира?Утром натощак:Если нет повышенной кислотности желудка, стакан кефира может стать первым завтраком. Почему это может быть полезно:Активизируется пищеварение, возникает легкий слабительный эффект, что хорошо для регулярного опорожнения;Содержащиеся в кефире пробиотики укрепляют кишечный микробиом, способствуют росту дружественных бактерий – это положительно сказывается на иммунитете;Кефир содержит белок и кальций, помогает восполнять их нехватку в организме.Что важно: не нужно пить натощак очевидно кислый кефир – если присутствует кислотность, ее следует разбавлять (например, для этого подходят мед, немного некислых ягод, овсяные хлопья).Перед сномЕсли выпитый на ночь кефир не вызывает негативных реакций, он подходит для употребления в позднее время.Он содержит казеин (медленный белок), который питает мышцы во время сна;Дает организму триптофан (аминокислота), способствующий расслаблению и улучшающий качество сна;Хорошо усваивается, не перегружая ЖКТ.Почему от кефира могут возникать отекиМожет ли получиться так, что после выпитого вечером кефира утром будет отекшим лицо? Да, может – по разным причинам. Например, такое может произойти, если употребляется кефир с высоким содержанием натрия (ключевой компонент соли, вызывающий задержку жидкости в тканях).Другие возможны причины – имеется индивидуальная непереносимость лактозы (иногда она тоже вызывает задержку жидкости), или же организм реагирует на гистамины, выброс которых может стимулироваться питьем кефира.«Нередко отеки – это показатель того, что продуктом злоупотребляют. Не следует пить больше стакана кефира за день, особенно если употребляются другие молочные или кисломолочные продукты, сыр. Иначе можно столкнуться с передозировкой кальция, ухудшающей работу почек».Как правильно пить кефир (по мнению диетолога)Пить свежим (до трех дней с даты производства).Проверять, нет ли непереносимости молочных продуктов (нередко она возникает с возрастом).Наблюдать за последующими реакциями организма.Если после кефира возникают отеки, лучше проконсультироваться с врачом.До или после еды?За 30 минут до еды – если нужно улучшить аппетит и пищеварение.Через 1-1,5 часа после еды – для лучшего усвоения питательных веществ.Какой кефир выбрать?Жирность: 2,5-3,2% – оптимально для усвоения кальция.Срок годности: чем он меньше, тем натуральнее продукт.Состав: предпочтительны только молоко и закваска (без сахара, крахмала, консервантов).Домашний самостоятельно приготовенный кефир полезнее магазинного (в нем больше живых бактерий).Почему кефир из холодильника должен немного постоятьЛучше дать такому кефиру немного постоять при комнатной температуре (5-10 минут) и согреться, особенно если у человека чувствительное горло или имеются проблемы с ЖКТ. Холодный кефир может спровоцировать спазмы желудка, замедлить пищеварение, плохо сказывается на состоянии желчного пузыря.Но слишком долго в тепле кефиру находиться не нужно, так он лишается полезных бактерий.ПротивопоказанияКогда не следует употреблять кефир:При повышенной кислотности желудка (может вызвать изжогу),При обострении симптомов гастрита, язвы, эрозии.При непереносимости лактозы (хотя в кефире ее меньше, чем в молоке, он все же ее содержит).

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