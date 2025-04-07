Несмотря на плюсы: признаки того, что кофе вредит здоровью

Хотя кофе обладает многими плюсами, организм по определенным причинам может негативно реагировать на кофеин.Сегодня уже хорошо известно, что организм каждого человека реагирует на кофеин уникальным образом. Эта вариативность объясняется несколькими ключевыми факторами. В частности, генетическими особенностями.«Скорость метаболизма кофеина зависит от активности гена CYP1A2, и примерно 40% взрослого населения генатически являются «медленными метаболизаторами», то есть кофеин задерживается в их организме, медленнее выводится из него. Такие люди ощущают более выраженное действие кофеина», - рассказала MedikForum.ru гастроэнтеролог Александра Алисова.Врач-гастроэнтеролог добавила, что восприимчивость к кофеину также зависит от опыта употребления. При регулярном употреблении кофе многие люди испытывают адаптацию к его тонизирующему эффекту и часто увеличивают дозировку, чтобы ощущать желаемое действие.Физиологическим фактором, от которого может зависеть чувствительность к кофеину, является возраст: после 65 лет его метаболизм в организме замедляется на 30-40%. Таким образом, его воздействие становится более интенсивным.Все перечисленное выше помогает понять, почему кофе способен вредить организму. Отчасти это может происходить из-за передозировки кофеином, а отчасти из-за того, что в организме по каким-то причинам повысилась чувствительность к этому веществу, и даже нормальное количество начало ухудшать его состояние.Вот признаки того, что кофе, несмотря на свои плюсы, вредит здоровью.Нарушения сна и бессонницаКак проявляется:Становится невозможно уснуть, даже если кофе употреблялся за 6–8 часов до сна;Сон становится поверхностным, возникают ночные пробуждения;Утром чувствуется разбитость, человек спал положенные 7–8 часов.Почему это происходит: кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, отвечающие за чувство усталости, и подавляет выработку мелатонина (гормона сна).«У 30% людей даже одна чашка кофе, выпитая после 14:00, смещает циркадные ритмы и нарушает ночной сон»..Учащенное сердцебиение, аритмияКофеин стимулирует выброс адреналина, который заставляет сердце биться чаще. Если кофе употребляется часто или в большом количестве, это увеличивает нагрузку на сердечную мышцу, что повышает риски сбоев в ее работе. Особенно склонными к такой проблеме являются люди с недостатком калия и магния в организме, а также подверженные гипертонии.Признаки аритмии после кофе:Тахикардия (пульс учащается в состоянии покоя);Ощущение биения сердца;Покалывание в области груди;Нервозное, беспокойное состояние.Проблемы с ЖКТ: изжога, боли, расстройствоВ составе кофе присутствуют кислоты, и его прием повышает кислотность желудка, что может раздражать слизистую (особенно если уже имеются проблемы, эрозии) — результатом этого могут быть неприятные ощущения, болезненность, изжога.«Если изжога возникает через 20–30 минут после выпитого кофе, это означает, что имеется его непереносимость. Другими признаками проблемы являются спазмы в животе, обострение гастрита, диарея».Перепады настроенияПопадая в организм, кофеин стимулирует деятельность надпочечников, в связи с чем повышается выработка норадреналина и кортизола (гормона стресса»). Это, в свою очередь, может повышать раздражительность и гневливость, усиливает восприимчивость к стрессу и провоцирует преувеличенно бурные реакции на незначительные ошибки или трудности.Обезвоживание и отекиКофеин обладает мочегонным эффектом, и если при его употреблении не восполнять баланс жидкости, это с большой вероятностью даст свои неприятные последствия. У таких любителей кофе появляются мешки под глазами, так как кофеин нарушает лимфоток, а кожа становится дряблой и несвежей.Как снизить дозу кофе без стресса:Уменьшать количество кофе на 10% в неделю;Заменять одну чашку на какао или зеленый чай;Восполнять витамины B1 и B5 (их кофеин вымывает).Как пить кофе без вреда?Не более 2–3 чашек до 12:00.Пить воду после употребления кофе.Не сочетать с сахаром и молоком (при непереносимости лактозы).Делать перерывы (1–2 дня в неделю следует проводить без кофе).

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