Несмотря на плюсы: признаки того, что кофе вредит здоровью
Сегодня уже хорошо известно, что организм каждого человека реагирует на кофеин уникальным образом. Эта вариативность объясняется несколькими ключевыми факторами. В частности, генетическими особенностями.
«Скорость метаболизма кофеина зависит от активности гена CYP1A2, и примерно 40% взрослого населения генатически являются «медленными метаболизаторами», то есть кофеин задерживается в их организме, медленнее выводится из него. Такие люди ощущают более выраженное действие кофеина», - рассказала MedikForum.ru гастроэнтеролог Александра Алисова.
Врач-гастроэнтеролог добавила, что восприимчивость к кофеину также зависит от опыта употребления. При регулярном употреблении кофе многие люди испытывают адаптацию к его тонизирующему эффекту и часто увеличивают дозировку, чтобы ощущать желаемое действие.
Физиологическим фактором, от которого может зависеть чувствительность к кофеину, является возраст: после 65 лет его метаболизм в организме замедляется на 30-40%. Таким образом, его воздействие становится более интенсивным.
Все перечисленное выше помогает понять, почему кофе способен вредить организму. Отчасти это может происходить из-за передозировки кофеином, а отчасти из-за того, что в организме по каким-то причинам повысилась чувствительность к этому веществу, и даже нормальное количество начало ухудшать его состояние.
Вот признаки того, что кофе, несмотря на свои плюсы, вредит здоровью.
Нарушения сна и бессонница
Как проявляется:
Становится невозможно уснуть, даже если кофе употреблялся за 6–8 часов до сна;
Сон становится поверхностным, возникают ночные пробуждения;
Утром чувствуется разбитость, человек спал положенные 7–8 часов.
Почему это происходит: кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, отвечающие за чувство усталости, и подавляет выработку мелатонина (гормона сна).
«У 30% людей даже одна чашка кофе, выпитая после 14:00, смещает циркадные ритмы и нарушает ночной сон»..
Учащенное сердцебиение, аритмия
Кофеин стимулирует выброс адреналина, который заставляет сердце биться чаще. Если кофе употребляется часто или в большом количестве, это увеличивает нагрузку на сердечную мышцу, что повышает риски сбоев в ее работе. Особенно склонными к такой проблеме являются люди с недостатком калия и магния в организме, а также подверженные гипертонии.
Признаки аритмии после кофе:
Тахикардия (пульс учащается в состоянии покоя);
Ощущение биения сердца;
Покалывание в области груди;
Нервозное, беспокойное состояние.
Проблемы с ЖКТ: изжога, боли, расстройство
В составе кофе присутствуют кислоты, и его прием повышает кислотность желудка, что может раздражать слизистую (особенно если уже имеются проблемы, эрозии) — результатом этого могут быть неприятные ощущения, болезненность, изжога.
«Если изжога возникает через 20–30 минут после выпитого кофе, это означает, что имеется его непереносимость. Другими признаками проблемы являются спазмы в животе, обострение гастрита, диарея».
Перепады настроения
Попадая в организм, кофеин стимулирует деятельность надпочечников, в связи с чем повышается выработка норадреналина и кортизола (гормона стресса»). Это, в свою очередь, может повышать раздражительность и гневливость, усиливает восприимчивость к стрессу и провоцирует преувеличенно бурные реакции на незначительные ошибки или трудности.
Обезвоживание и отеки
Кофеин обладает мочегонным эффектом, и если при его употреблении не восполнять баланс жидкости, это с большой вероятностью даст свои неприятные последствия. У таких любителей кофе появляются мешки под глазами, так как кофеин нарушает лимфоток, а кожа становится дряблой и несвежей.
Как снизить дозу кофе без стресса:
Уменьшать количество кофе на 10% в неделю;
Заменять одну чашку на какао или зеленый чай;
Восполнять витамины B1 и B5 (их кофеин вымывает).
Как пить кофе без вреда?
Не более 2–3 чашек до 12:00.
Пить воду после употребления кофе.
Не сочетать с сахаром и молоком (при непереносимости лактозы).
Делать перерывы (1–2 дня в неделю следует проводить без кофе).
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