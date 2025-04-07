Избыток популярного витамина может привести к повреждению нервной системы

Американский невролог Байбинг Чен выявил тревожную тенденцию, связанную с чрезмерным потреблением витамина B6. На его клинические наблюдения обратило внимание издание Daily Mirror. Врач описал случай своей пациентки, которая обратилась к нему с симптомами нарушения равновесия и покалыванием в конечностях – признаками, характерными для периферической нейропатии.Примечательно, что стандартные медицинские обследования, включая анализы на диабет, функционирование щитовидной железы и дефицит витамина B12, не выявили патологий. В ходе углубленного опроса выяснилось, что пациентка на протяжении нескольких лет принимала витамин B6 в повышенных дозах после прочтения информации о его потенциальных когнитивных преимуществах. Она регулярно употребляла витамин как в виде капсул, так и в составе энергетических напитков.Доктор Чен подчеркивает критический порог в 200 миллиграммов витамина B6, превышение которого запускает процессы повреждения нервных волокон. Особую опасность представляет тот факт, что продолжительный прием избыточных доз может привести к необратимым неврологическим изменениям.Специалист акцентирует внимание на том, что для полноценного функционирования организма достаточно всего 1,4-1,6 миллиграмма витамина B6 в сутки. Такое количество легко обеспечивается сбалансированным рационом, включающим продукты, богатые этим питательным веществом: свинину, мясо птицы, некоторые виды рыбы, арахис, соевые продукты, овсяные хлопья и бананы.Витамин B6 (пиридоксин) играет важную роль в метаболизме аминокислот, выработке нейротрансмиттеров и функционировании иммунной системы. Он широко представлен в пищевых добавках и мультивитаминных комплексах, что увеличивает риск его бесконтрольного потребления. Медицинское сообщество рекомендует консультироваться с врачом перед началом приема любых витаминных добавок и строго придерживаться рекомендованных дозировок, особенно при длительном применении.Случай, описанный неврологом Байбингом Ченом, далеко не единичный. Медицинская литература содержит документальные свидетельства о сенсорной нейропатии, вызванной токсическим воздействием избыточных доз витамина B6. Симптомы могут варьироваться от незначительного онемения конечностей до серьезных нарушений координации движений и хронической нейропатической боли.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки