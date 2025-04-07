Почему мерзнут ноги и когда это повод для беспокойства
Врач Олег Абакумов рассказал, почему мерзнут ноги и когда стоит обратить на это внимание.
Одна из самых распространенных причин – плохая циркуляция крови. Это может быть связано как с сидячим образом жизни и малоподвижностью, так и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Другой возможной причиной является анемия. Дефицит железа снижает уровень гемоглобина, из-за чего ухудшается перенос кислорода по организму, что приводит к похолоданию конечностей. Также холодные ноги могут быть следствием проблем с щитовидной железой. Гипотиреоз замедляет обмен веществ, а это сказывается на терморегуляции организма.
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