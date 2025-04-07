Диетологи раскрыли безопасную норму потребления яиц в ежедневном рационе

Традиционные представления о вреде яиц для сердечно-сосудистой системы претерпели значительные изменения за последние годы. Журнал Nutrients опубликовал результаты масштабного исследования ученых из университета Монаша, которые свидетельствуют не только о безопасности употребления до шести яиц в неделю, но и о положительном влиянии этого продукта на продолжительность жизни.Исследование вызвало неоднозначную реакцию в медицинском сообществе. Кардиолог Елена Голикова, ведущий специалист сети клиник «Семейная», частично поддерживает эти выводы, однако отмечает их ограниченную применимость: "Полученные результаты, вероятно, справедливы для людей, которые дожили практически здоровыми до 70 лет и, возможно, имеют пока неизвестные особенности генетики или образа жизни, защищающие от неблагоприятного воздействия факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе повышенного холестерина".Впечатляющие результаты были получены при анализе данных 8756 участников старше 70 лет без серьезных сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе. Статистика показала снижение смертности от болезней сердца на 29% и общей смертности на 17% у людей, регулярно употребляющих от одного до шести яиц еженедельно, по сравнению с теми, кто полностью исключил яйца из рациона или ограничился одним-двумя яйцами в месяц.Яйца заслуженно считаются ценным питательным продуктом. В 100 граммах яичного содержимого присутствует 13 граммов высококачественного белка, который организм усваивает эффективнее, чем белки животного или растительного происхождения. Пищевая ценность яиц обусловлена наличием полного спектра незаменимых аминокислот, а также богатого комплекса витаминов и минералов – фолиевой кислоты, витаминов A, D, E, B12, биотина, селена, кальция и фосфора.До 2019 года диетологи рекомендовали ограничивать суточное потребление пищевого холестерина 300 миллиграммами, что практически исключало возможность употребления другой животной пищи в день, когда человек съедал одно яйцо. После пересмотра рекомендаций в 2019 году конкретное ограничение было снято, однако кардиолог Елена Голикова призывает к умеренности, ссылаясь на многочисленные международные исследования, которые подтверждают связь между высоким уровнем холестерина в крови и повышенным риском инфаркта, инсульта и преждевременной смерти.Специалисты подчеркивают, что яйца – лишь один из факторов, влияющих на здоровье сердечно-сосудистой системы. Для минимизации рисков необходимо придерживаться сбалансированного питания с преобладанием растительной пищи над животной и поддерживать достаточный уровень физической активности. Рекомендуется ограничивать потребление насыщенных жирных кислот, особенно животного происхождения, до 10% от общей калорийности рациона, заменяя их полиненасыщенными и мононенасыщенными жирными кислотами, а также углеводами из цельнозерновых продуктов.Диетологи также рекомендуют минимизировать потребление трансжиров, сократить суточное потребление соли до менее чем 5 граммов, увеличить потребление клетчатки до 30-45 граммов в день, желательно из цельнозерновых источников. Оптимальный рацион должен включать не менее 200 граммов фруктов и такое же количество овощей ежедневно. Количество красного мяса рекомендуется ограничить 350-500 граммами в неделю, особенно это касается продуктов высокой степени переработки, таких как колбасы и сосиски.В рацион питания, способствующий долголетию, диетологи рекомендуют включать рыбу, особенно жирных сортов, 1-2 раза в неделю. Полезным дополнением станут около 30 граммов несоленых орехов ежедневно. Что касается алкоголя, его потребление не должно превышать 100 граммов в неделю.

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