Бессонница и чувствительность к стрессу? Вы можете страдать от дефицита магния

Проблемы со сном и низкая стрессоустойчивость могут беспокоить из-за нехватки магния.Хороший ночной сон необходим для крепкого здоровья и устойчивой психики — когда его не хватает, справляться с рутинными трудностями повседневной жизни становится гораздо сложнее, все вызывает сильный стресс и упадок сил. Но тот же сон может ухудшаться из-за внутреннего беспокойства, тревоги, навязчивых мыслей. Нередко бессонницу, связанную с повышенной чувствительностью к стрессу, вызывает дефицит магния, об этом в беседе с MedikForum.ru сообщил нутрициолог Игорь Строков. Эксперт подчеркнул, что магний играет важнейшую роль в функционировании мышечной системы или нервной системы, является необходимым компонентом для костной системы, здоровья костей и зубов.Особое значение этого вещества связано со способностью улучшать стрессоустойчивость. Многие люди, которые жалуются в это время года на бессонницу и повышенную раздражительность, испытывают нехватку магния.«Нехватка магния может вести к усталости и психологическому истощению, его часто называют антистрессовым минералом — когда мы испытываем стресс, организм вырабатывает специфические гормоны. Магний необходим для смягчения этой реакции: он снижает выброс гормонов стресса и дает возможность не реагировать слишком остро на стресс. При его нехватке таких гормонов становится больше, и люди становятся раздражительнее, беспокойнее, оказываются более восприимчивыми к стрессу, остро реагируют на любую мелкую проблему».Как проявляется дефицит магния?Возможны следующие симптомы:Судороги в икрах или пальцах ног;Усталость, снижение работоспособности;Нервозность, внутреннее беспокойство;Напряжение в области шеи, плеч, спины;Подергивание века;Частая головная боль;Проблемы с сердцем, аритмии.«Обычно мы усваиваем магний с пищей, когда употребляем бобовые, цельнозерновые продукты, а также овощи, мясо, рыбу, семена, орехи и молочные продукты. Однако при дефиците магния может потребоваться прием специальных препаратов. Врач должен выяснить, действительно ли возникшие симптомы были вызваны нехваткой магния и при необходимости назначить такие средства. Если окажется, что бессонница и нервозность действительно вызваны его дефицитом, восполнение магния может устранить проблему — он помогает расслабить мышцы и успокоить перевозбужденные нервы».Кому нужно много магния?Пожилым людям — основным хранилищем мания в организме являются кости, но с возрастом они все хуже сохраняют вещество.Диабетикам — их организм использует магний для регуляции уровня сахара в крови.Спортсменам — их мышцы интенсивнее теряют магний с потом при физических нагрузках.Людям с заболеваниями сердца — прием многих сердечных препаратов способствует ускоренному расходу магния, повышая при этом вероятность аритмии.Людям, страдающим от стресса — в таком состоянии магний особенно интенсивно вымывается из организма с мочой.Важно знать: Все метаболические процессы требуют магния. Производство энергии из жиров и белков происходит должным образом только в сочетании с достаточным количеством магния. При его нехватке может нарушаться жирообмен и обмен сахара, поскольку магний задействуется в процессах регуляции сахара в крови. В результате возрастают риски ожирения и развития диабета 2 типа.

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