Ученые выяснили, какие орехи благоприятно влияют на здоровье сердца
В исследовании приняли участие 138 взрослых с факторами риска метаболического синдрома. Участники, которые в течение 12 недель заменяли обычные перекусы на 57 г пекана, показали значительное снижение уровня общего холестерина, триглицеридов и «плохого» холестерина ЛПНП.
Ученые объяснили это уникальным составом пекана, который богат полезными жирами, пищевыми волокнами и полифенолами. Пекан также снижает уровень аполипопротеина B, белка, связанного с образованием бляшек в артериях.
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