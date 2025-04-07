Правда ли, что отказ от сахара помогает похудеть?
Сахар обладает репутацией одного из главных врагов стройности в современном питании. Люди часто злоупотребляют им, потому что едят сладкое, а в их рационе присутствует много переработанных продуктов, которые содержат сахар в виде вкусовой добавки или консерванта. Может ли отказ от сахара помочь им похудеть. Да, может. Как это работает, рассказала диетолог Василиса Пономарева.
Как отказ от сахара помогает похудеть?
Происходит снижение калорийности рациона:
Сахар – это «пустые» калории: он не дает насыщения, но при этом очень энергоемкий: одна чайная ложка сахара содержа 20 ккал, одно пирожное – 250–400 ккал.
«Исключив сладкое, человек автоматически сокращает дневную калорийность, что ведет к похудению».
Стабилизируется уровень инсулина:
Употребление высоких доз сахар резко увеличивает выработку инсулина – гормона, который способствует накоплению жира. Именно потому что вырабатывается инсулин человек чувствует сильный голод уже через час после сладкого перекус и начинает искать новые порции пищи. При отказе от сахара инсулина выделяется значительно меньше, благодаря чему уровень глюкозы в крови стабилизируется, уменьшаются приступы голода и тяга к перееданию.
Уменьшаются отеки:
Избыток сахара задерживает воду в организме. Отказ от него помогает вывести лишнюю жидкость и сделать тело более подтянутым.
«В продуктах, которые не относятся к сладким, может присутствовать скрытый сахар. Даже если вы не едите конфеты, сахар может поступать из соусов (кетчупа или майонеза), хлеба, колба, йогуртов, алкоголя».
Почему отказ от сахара НЕ помогает похудеть
Да, гарантии нет. У некоторых людей исключение сахара не дает заметного результата. Почему такой отказ не работает?
Замена сахара на другие калорийные продукты:
Отказываясь от сладкого, многие люди начинают непроизвольно есть больше продуктов, компенсирующих потерю десертов. В основном, они ищут еду со сладким или насыщенным вкусом, которая часто бывает очень калорийной.
Фрукты (бананы, виноград, финики), которые содержат много природных сахаров;
«Полезные» сладости (мед, сиропы, сухофрукты);
Жирные продукты (орехи, сыры, авокадо) – даже полезные жиры мешает похудению, если есть их много.
Медленный метаболизм:
Если у человека низкий уровень активности или имеются гормональные нарушения (например, гипотиреоз), отказ от сахара может не давать желанного или быстрого эффекта похудения.
Плюсы и минусы отказа от сахара для похудения
В качестве способа стать стройнее он как и любой другой обладает преимуществами и недостатками.
Плюсы:
Может происходить быстрое снижение веса (первые результаты становятся заметны уже через 2 недели);
Улучшается состояние кожи (становится меньше воспалений, акне);
Снижаются риски диабета и болезней сердца;
Появляется больше энергии, нет «сахарных» качелей, когда возникают резкие приливы и упадок сил.
Минусы:
Отказ от сахара может вызывать «синдром отмены», когда возникают раздражительность, головные боли;
Практика показывает, что отказа от сахара сложно придерживаться в долгосрочной перспективе;
При отказе от сахара (особенно тотальном) возникает риск дефицита углеводов, ведущий к нехватке энергии, вялости, апатии, снижению работоспособности.
Такой отказ может не работать, если не контролируются другие аспекты питания (например, человек не следит за калорийностью рациона).
«Сам по себе отказ от сахара – не панацея. Для здорового веса всегда важен общий контроль калорий и сбалансированное питание».
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