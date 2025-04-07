Правда ли, что отказ от сахара помогает похудеть?

Сегодня часто можно услышать призывы полностью исключить сахар, чтобы быстрее сбросить вес – но гарантирует ли это похудение?Сахар обладает репутацией одного из главных врагов стройности в современном питании. Люди часто злоупотребляют им, потому что едят сладкое, а в их рационе присутствует много переработанных продуктов, которые содержат сахар в виде вкусовой добавки или консерванта. Может ли отказ от сахара помочь им похудеть. Да, может. Как это работает, рассказала диетолог Василиса Пономарева.Как отказ от сахара помогает похудеть?Происходит снижение калорийности рациона:Сахар – это «пустые» калории: он не дает насыщения, но при этом очень энергоемкий: одна чайная ложка сахара содержа 20 ккал, одно пирожное – 250–400 ккал.«Исключив сладкое, человек автоматически сокращает дневную калорийность, что ведет к похудению».Стабилизируется уровень инсулина:Употребление высоких доз сахар резко увеличивает выработку инсулина – гормона, который способствует накоплению жира. Именно потому что вырабатывается инсулин человек чувствует сильный голод уже через час после сладкого перекус и начинает искать новые порции пищи. При отказе от сахара инсулина выделяется значительно меньше, благодаря чему уровень глюкозы в крови стабилизируется, уменьшаются приступы голода и тяга к перееданию.Уменьшаются отеки:Избыток сахара задерживает воду в организме. Отказ от него помогает вывести лишнюю жидкость и сделать тело более подтянутым.«В продуктах, которые не относятся к сладким, может присутствовать скрытый сахар. Даже если вы не едите конфеты, сахар может поступать из соусов (кетчупа или майонеза), хлеба, колба, йогуртов, алкоголя».Почему отказ от сахара НЕ помогает похудетьДа, гарантии нет. У некоторых людей исключение сахара не дает заметного результата. Почему такой отказ не работает?Замена сахара на другие калорийные продукты:Отказываясь от сладкого, многие люди начинают непроизвольно есть больше продуктов, компенсирующих потерю десертов. В основном, они ищут еду со сладким или насыщенным вкусом, которая часто бывает очень калорийной.Фрукты (бананы, виноград, финики), которые содержат много природных сахаров;«Полезные» сладости (мед, сиропы, сухофрукты);Жирные продукты (орехи, сыры, авокадо) – даже полезные жиры мешает похудению, если есть их много.Медленный метаболизм:Если у человека низкий уровень активности или имеются гормональные нарушения (например, гипотиреоз), отказ от сахара может не давать желанного или быстрого эффекта похудения.Плюсы и минусы отказа от сахара для похуденияВ качестве способа стать стройнее он как и любой другой обладает преимуществами и недостатками.Плюсы:Может происходить быстрое снижение веса (первые результаты становятся заметны уже через 2 недели);Улучшается состояние кожи (становится меньше воспалений, акне);Снижаются риски диабета и болезней сердца;Появляется больше энергии, нет «сахарных» качелей, когда возникают резкие приливы и упадок сил.Минусы:Отказ от сахара может вызывать «синдром отмены», когда возникают раздражительность, головные боли;Практика показывает, что отказа от сахара сложно придерживаться в долгосрочной перспективе;При отказе от сахара (особенно тотальном) возникает риск дефицита углеводов, ведущий к нехватке энергии, вялости, апатии, снижению работоспособности.Такой отказ может не работать, если не контролируются другие аспекты питания (например, человек не следит за калорийностью рациона).«Сам по себе отказ от сахара – не панацея. Для здорового веса всегда важен общий контроль калорий и сбалансированное питание».

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