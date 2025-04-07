ПОЗВОНОЧНИК: Тест подвижности в шейном отделе
Диагностическая гимнастика: Тест на подвижность в шее
Предлагаем вам пройти оригинальное тестирование в виде простого упражнения. Это упражнение поможет обратить ваше внимание на наличие тех или иных проблем в шейном отделе позвоночника.
Стоя перед зеркалом, проверьте объем и свободу движений в шейном отделе позвоночника.
Наклоните голову вперед так, чтобы достать подбородком до груди.
Если это затруднительно, то имеется ограничение сгибания шейного отдела позвоночника.
Поверните голову сначала в одну, а затем в другую сторону так, чтобы нос оказался на одном уровне с плечом.
Затруднение этого движения выявляет ограничения вращения в шейном отделе позвоночника.
Посмотрите на себя в зеркало и указательным пальцем обозначьте уровень носа. Удерживайте палец на этом уровне. После чего запрокиньте голову, направляя взгляд вверх.
Если ваш подбородок поднимается на уровень пальца и выше его – с разгибанием шейного отдела позвоночника у вас все в порядке.
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