Патологии пищеварения: почему «бунтуют» желудок и кишечник

Боль или спазм в животе, запор или диарея — неприятные симптомы проблем с пищеварением хоть раз в жизни испытывал каждый. Но что скрывается за типичными желудочно-кишечными проблемами?Причин, заставляющих «бунтовать» наш желудок или кишечник, на самом деле очень много. Но если говорить о распространенных патологиях пищеварения, то в их первом ряду можно выделить несколько нарушений. О том, как узнать эти патологии, MedikForum.ru поговорил с гастроэнтерологом Александрой Алисовой.Желудочный грипп (гастроэнтерит)Желудочный грипп — неофициальное название вирусной или бактериальной инфекции ЖКТ, которая не связана с настоящим гриппом. В 90% случаев причиной ее возникновения становятся вирусы: ротавирус (чаще у детей), норовирус (самый заразный), аденовирус.Симптомы возникают неожиданно, проявляются тошнотой, рвотой, диареей и спазмами в животе, также наблюдаются лихорадка, слабость и головокружение.Главная угроза этой патологии — обезвоживание и нарушение электролитного баланса, создающие риск потери сознания, комы. Пострадавшим необходимо пить регидратационные растворы.«Если диарея и рвота длятся больше двух дней или возникают признаки обезвоживания (сухость во рту, редкое мочеиспускание), необходимо связаться с врачом».Проблемы с кишечником из-за стрессаНаш пищеварительный тракт состоит из чувствительных нервных клеток, которые чутко реагируют на эмоции. Кроме того, в кишечнике содержатся вещества-посредники, которые также присутствуют в нашем мозге (например, «гормон счастья» серотонин).«В кишечнике концентрируется автономная нервная система, и сильный стресс или потрясение могут привести к ее разбалансировке. Стресс активирует симпатическую нервную систему, что приводит к спазмам кишечника, вызывающим боли, вздутие, запор или диарею, а также снижает иммунитет кишечника, и в нем развивается воспаление».При периодическом появлении названных симптомом нужно обратиться к врачу— он должен выяснить, нет ли скрытого воспаление, нарушения микрофлоры или непереносимости продуктов.Язвы желудка и кишечникаОни проявляются в основном постоянной болью, которая чаще всего возникает во время еды или ночью, во время продолжительных пауз без пищи, голодания.«Если вы заметили черный стул или рвоту с кровью или веществом, похожим на кофейную гущу, немедленно обратитесь за медицинской помощью».Воспаление слизистой оболочки желудка (гастрит)Это самая распространенная причина болей в желудке. Характерное для гастрита воспаление может возникать как аутоиммунная реакция, как последствие заражения бактерией Helicobacter pylori, или в результате повреждения слизистой желудка лекарствами.Типичными симптомами являются тошнота, рвота, давящая боль в области желудка и чувство давления в верхней части живота. Употребление алкоголя, курение, нездоровое питание усугубляют неприятные проявления патологии.Когда обратиться к врачу при гастрите:Возникает нестерпимая «кинжальная» боль;Возникает рвота с кровью, стул темнее (признак кровотечения);Происходит непроизвольная потеря веса;Возникает сильная изжога, не снимаемая препаратами;Острые симптомы воспаления длятся дольше 2 недель.Раздраженный желудок или раздраженный кишечникСиндрому раздраженного кишечника или желудка свойственны жалобы, возникающие без видимых причин. Зачастую эта патология возникает в связи со стрессом или глубоко скрытыми переживаниями, необходимостью подавлять негативные эмоции. Для ее симптоматики характерны боли и спазмы в животе, частые позывы «по-большому» (в том числе ложные), нестабильный стул, слизь в стуле.Болезнь Крона, язвенный колитЭти патологии относятся к ВЗК, воспалительным заболеваниям кишечника, при которых воспаляется слизистая оболочка кишечника (язвенный колит) или даже вся стенка кишечника (болезнь Крона). Больные страдают от диареи или запоров, болей и спазмов в области живота, повышенного также метеоризма.Эти симптомы могут быть настолько болезненными, что серьезно ограничивают повседневную жизнь людей. Если они сохраняются на протяжении длительного времени, нужно обязательно обратиться к врачу.

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